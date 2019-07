Zerowy PIT dla młodych pracowników. Kogo dotyczy ulga i kiedy zostanie wprowadzona?

Zwolnienie z podatku pozwoli osobom do 26. roku życia przy minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy średnim wynagrodzeniu 4765 zł brutto w portfelu młodym zostanie ok. 4600 zł rocznie.

– To dużo i niedużo. Zależy, kto na to spojrzy. Ja ten pomysł popieram, choć biorąc pod uwagę cały system podatkowy, to obniżenie PIT-u nie jest częścią tej całości, nie przyczyni się do zmniejszenia klinu podatkowego. Raczej jest to pomysł przedwyborczy, termin wprowadzenia nie jest przypadkowy - komentował zerowy PIT dla młodych ekonomista Marek Zuber w programie "Money. To się liczy".