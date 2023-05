Zerowy VAT na żywność co najmniej do końca roku. Wiceminister finansów zabiera głos

W świetle szybko rosnącej inflacji od lutego 2022 roku w Polsce została wprowadzona zerowa stawka VAT na część produktów spożywczych. Ponieważ ceny nadal rosną w szybkim tempie, rząd nie zdecydował się na powrót do standardowych stawek. - Kształtowanie się cen żywności ma charakter globalny i Polska jest zbyt małym rynkiem, niezależnie od tego, jaką pozycję mamy na rynku poszczególnych towarów rolnych, aby w istotny i długotrwały sposób kształtować ceny – mówił we wtorek Artur Soboń podczas Forum Ekonomicznego KUL w Lublinie.

Nawet cztery lata podwyższonej inflacji

- Spodziewamy się, że w ciągu 3-4 lat wrócimy do celu inflacyjnego – stwierdził. Przypomnijmy, że cel inflacyjny NBP to inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół.

Odnosząc się do kwestii rosnących cen, Artur Soboń stwierdził, że w zakresie polityki fiskalnej resort finansów pełni rolę osłonową. - Patrząc na to, jak wygląda inflacja, Ministerstwo Finansów podjęło cały szereg działań po to, aby wspierać tych, którzy na inflacji tracą najbardziej, przede wszystkim najsłabszych, najsłabiej sytuowanych – mówił. Ocenił, że "przez okres najwyższej inflacji przeszliśmy jako państwo w miarę suchą stopą".

"Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość"

Zdaniem Sobonia polska gospodarka jest zdrowa i dowodem na to jest jej szybki powrót do ścieżki wzrostu na poziomie 6 proc. PKB w 2021 r. - To zderzyło się z wybuchem wojny. W tym roku czeka nas duże spowolnienie, ale myślę, że to będzie niewielki, ale jednak wzrost gospodarczy – ocenił.