Są najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce. Wciąż blisko rekordu

Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja:

W poniedziałek poznaliśmy dane o inflacji konsumenckiej. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 14,7 proc. , co jest wynikiem o parę punktów procentowych niższym, niż lutowy rekord (18,4 proc.) .

Inflacja bazowa może długo utrzymywać się na wysokim poziomie

Jak zauważa w komentarzu po publikacji wtorkowych danych Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, miesięczna dynamika inflacji bazowej po raz trzeci z rzędu przekroczyła 1 proc ., "co pokazuje dobitnie, jak uporczywa i rozpędzona jest presja cenowa w mniej zmiennych kategoriach".

Bodziec fiskalny, o którym się w ostatnich dniach najwięcej mówi, to ogłoszona na konwencji PiS w weekend waloryzacja 500 plus, które od 1 stycznia 2024 r. ma wynosić 800 zł. Wcześniej to dodatkowe obciążenie dla budżetu rzędu 25 mld zł, które równocześnie może działać proinflacyjnie, nie było przewidziane.