Zerowy VAT na żywność. Ekonomista wskazuje scenariusze

Choć decyzje jeszcze nie zapadły, to ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra zakłada scenariusz, według którego zerowy VAT na żywotność zostanie przedłużony do końca II kwartału 2024 roku. Według eksperta, w najbliższych miesiącach dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych będzie się obniżać i w II kw. ukształtuje się lekko powyżej 1 proc. w ujęciu rok do roku.