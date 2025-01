Zła wiadomość dla blisko miliona Polaków. Wiadomo jaki zapłacą podatek

no i pięknie. jedyne co mnie cieszy, to że nie dałem się nakręcić znajomym i nie byłęm na wiecu poparcia dla pana aktualnego premiera jak jeszcze nim nie był w warszawie. dzisiaj właśnie w malutkiej firmie dostliśmy nową fakturkę na prąd na prawie 600zł. 600zł miesięcznie. brawo. głosowałem na aktualnego pana premiera to nie mogę narzekać. ale więcej już nie zagłosuję. składki zdrowotne miało pójśc w dół poszło w górę, prąd poszedł dla nas w górę około 30%. by żyło się lepiej jak widać. jak ktoś pisał czasu w jdg nie ma, więc do lekarz prywatnie. brawo koalicjo. mój głos i mojej rodziny już straciliście. tak dalej a na pana z ipn jak nic zagłosuję. a miało być lepiej... a jest - lepiej nie mówić.