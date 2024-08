Zmiany w podatkach. Petru uderza w ministra finansów: jestem zaskoczony

Zobacz także: Ksiądz żądał 800 zł za dokument do pogrzebu. Ekspert: takich historii będzie więcej

Wśród wielu zmian planowane są te w preferencji IP Box (chodzi o ulgę podatkową dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową) - zostanie do niej wprowadzony wymóg zatrudnienia . Poszerzona ma zostać także podstawa obliczenia daniny solidarnościowej o kwalifikowane dochody opodatkowane IP Box oraz o świadczenia beneficjentów otrzymane z fundacji rodzinnej.

Wpis polityka wywołał falę komentarzy. "Gdzie problem? Fundacje rodzinne miały umożliwić oligarchizację. Dobrze, że się to ograniczy" - napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Dlatego w Polsce poważny biznes ma nikłe szanse, żeby sie utworzyć. Ciągłe zmiany i niestabilność prawa, to patologia, której należy się pozbyć" - zauważa pan Adam. Pani Majka dodaje: "Po co ta ściema? Przecież pan wie że Fundacja Rodzinna to wał, który ma służyć unikaniu płacenia podatków".