Zmiany w podatku Belki. Kiedy? "Wszystko zależy od banków"

Ten podatek to jakieś kuriozum, oprocentowanie lokat w banku to symboliczne kilka procent, inflacja to już procent 18, wychodzi na to że tracimy na tym, czyli de facto płacimy podatek od straty a nie zysku! Takie rzeczy to tylko w Polsce i nie koniecznie w ERZE!