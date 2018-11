ABW chciało zatrzymać Czarneckiego? Giertych dla money.pl: "Jeśli to prawda, to skandal"

Do akcji miało dojść 9 listopada, gdy posłowie PiS przepchnęli w Sejmie nowelizację ustawy o bankach, która ma nadać Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do nakazania przejęcia jednego banku przez inny – twierdzi "Gazeta Finansowa". Było to niespełna 48 godzin po złożeniu w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego.