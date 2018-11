Posłowie PO i .N w siedzibie KNF z interwencją poselską. Radca odmówił wejścia

Posłowie .Nowoczesnej i PO: Paulina Henning-Kloska, Marta Golbik i Jarosław Urbaniak weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego z poselską interwencją.

To kolejna interwencja posłów w związku z aferą KNF. W czwartek troje posłów PO weszło z kontrolą poselską do Ministerstwa Finansów. W resorcie pojawili się: Cezary Tomczyk, Marta Golbik i Jarosław Urbaniak. Biuro prasowe Platformy poinformowało, że parlamentarzyści weszli do resortu w celu zabezpieczenia dokumentów w związku z aferą KNF.