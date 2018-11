- Według mojej wiedzy osoba z Prokuratury Krajowej została przesunięta na pierwszą linię do Prokuratury Rejonowej - mówił w "Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 Wójcik. Miała być to kara za to, że osoba ta nie dość szybko poinformowała ministra Ziobrę o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie KNF, które złożył 7 listopada Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego.