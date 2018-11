afera knf 2 godziny temu

Senator PiS wątpi w prawidłowe funkcjonowanie państwa. "Mam nadzieję, że wyjdziemy z zakrętu"

"Ponura refleksja" senatora PiS co do funkcjonowania państwa polskiego. Podczas debaty w Senacie dotyczącej ustawy o KNF stwierdził, że co rząd, to tajemnicze nagrania, które doprowadzają do zmiany władzy.

