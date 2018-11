Siemoniak o zatrzymaniu b. szefa KNF. "Pan Bóg w takim czasie dwukrotnie stworzyłby świat"

We wtorek nad ranem funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty korupcyjne. Zatrzymanie ma związek z nagraniami miliardera Leszka Czarneckiego, opublikowanymi przez "Gazetę Wyborczą".

- Od początku, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne, wszystkie organy państwa pracują bardzo sprawnie i fakt [zatrzymania Chrzanowskiego - red.] wpisuje się w działania stosownych służb do tego powołanych. Premier po powzięciu informacji nt. sytuacji wokół KNF-u zareagował błyskawicznie. To doprowadziło do szybkiej dymisji szefa KNF-u. Odpowiednie służby zostały przez premiera "zadaniowane". Został powołany najpierw p.o. szefa KNF, a w ostatnich dniach nowy szef. Dzisiaj słyszymy o zatrzymaniu. Te wszystkie fakty są dowodem na to, że państwo sprawnie działa i radzi sobie nawet w kryzysowych sytuacjach – mówił w programie I Polskiego Radia Dworczyk, cytowany przez portal 300polityka.pl.