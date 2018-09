Pekao szykuje się na fintechową rewolucję. Pomóc ma mu Microsoft

- Mamy 20 różnych inicjatyw, które chcemy rozwijać w partnerstwie z Microsoft - mówi Marek Tomczuk, członek zarządu Pekao S.A. odpowiedzialny za bankowość detaliczną. Jego bank podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy ogłosił podpisanie umowy z informatycznym gigantem. Dzięki temu bank chce przyspieszyć proces digitalizacji i odpowiedzieć na fintechową rewolucję.

- Bardzo mocno wierzymy w partnerstwa. Globalne przykłady wskazują, że pomagają szybciej się rozwijać. Dziś, gdy tempo digitalizacji jest tak ogromne, bardzo trudno jest bankom organicznie budować rozwiązania, które byłyby w stanie nadążyć za oczekiwaniami klientów – mówi w rozmowie z money.pl Marek Tomczuk.

Jak zdradza, Pekao nie kończy na umowie z Microsoftem i chce podpisywać kolejne. Możliwe są też akwizycje w obszarze fintech.

- Jak patrzymy na badania, to blisko 70 proc. klientów banków deklaruje chęć skorzystania z usług oferowanych przez fintech. To daje wyobrażenie, co może się wydarzyć w krótkiej perspektywie – dodaje.

Według niego kluczową sprawą jest obszar płatności. To na nim banki tracą najwięcej. Tomczuk zaznacza, że jego bank dostrzega te ryzyka i szybko się zmienia. W Pekao wdrażana jest już strategia związana z digitalizacją. Bank już przyspieszył proces zakładania kont, zmniejszył liczbę dokumentów i ograniczył zużycie papieru.

- Digitalizacja dzisiaj jest czymś oczywistym. Bardzo wysoko poprzeczkę ustawiają firmy, które wdrożyły już strategię Consumer Obsession, takie jak Netflix, Spotify czy Uber. One bardzo szybko zdobywają klientów i ci klienci chcą mieć bardzo podobne doświadczenia w bankach – tłumaczy Tomczuk.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl