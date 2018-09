Pracownicze plany kapitałowe już od przyszłego roku. Prezes PFR kreśli scenariusz

Fot. Andrzej Hulimka Termin wejścia w życie ustawy o PPK w połowie przyszłego roku byłby realny - mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w ubiegły wtorek, 28 sierpnia. Jak pisaliśmy, skutkiem programu będzie mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na starość.

W ramach systemu PPK w pierwszej kolejności zostały przewidziane obowiązkowe składki ze strony zarówno pracodawcy, jak i pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5 proc. dla pracodawcy i 2 proc. dla pracownika.

Będą też dodatkowe składki dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia - oraz pracownika - w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia.

Obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych rozłożony jest w czasie. Od 1 lipca 2019 roku PPK będą musiały tworzyć podmioty, które zatrudniają przynajmniej 250 osób. Co ważne - stan zatrudnienia będzie brany z ostatniego dnia grudnia 2018 roku. Wbrew pozorom wcale nie będzie to mała grupa. W dużych firmach pracuje w tej chwili blisko 3,3 mln Polaków. Do PPK najpewniej wejdzie z tej grupy 2,4 mln.

