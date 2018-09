"Na Malcie jest lepszy klimat do prowadzenia biznesu". Prezes BitBay o powodach wyjścia z Polski

- Spółka powstała w Polsce, rozwinęła się w Polsce, ale to tutaj powstały spore trudności w dalszym rozwijaniu platformy. Dlatego przenieśliśmy się na Maltę - mówi w rozmowie z money.pl Paweł Sobków, prezes giełdy kryptowalut BitBay. W wywiadzie dla money.pl mówi również o przyszłości branży i dalszych planach spółki.

BitBay, popularna giełda kryptowalut, dostała zaproszenia od kilku krajów. Ściągnąć ją chcieli Białorusini, Szwajcarzy, a ponoć zainteresowany był nią nawet szejk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W końcu założyciel BitBaya, Sylwester Suszek, zdecydował się na ofertę z Malty i tam też przenosi swoją firmę. Przeprowadzkę szef BitBaya argumentował przede wszystkim problemami z polskimi urzędnikami. Co konkretnie przeważyło?

- Komisja Nadzoru Finansowego wpisała nas na listę ostrzeżeń publicznych, do tego doszła niechęć banków i całego sektora bankowego, żeby brać udział w obsłudze branży kryptowalut i współpracować z nami. Mieliśmy wybór albo zamknąć spółkę, albo pomyśleć, gdzie ją dalej rozwijać. Klimat związany z branżą kryptowalut jest oczkiem w głowie na Malcie. Niebawem będą znane tam pełne zasady gry, będzie można wnioskować o licencje, to dobre miejsce, by się rozwijać - mówi w rozmowie z money.pl Paweł Sobków, prezes giełdy kryptowalut BitBay.

W wywiadzie dla money.pl mówi również o przyszłości branży i dalszych planach spółki. Więcej w materiale wideo.