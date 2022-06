Brak OC komunikacyjnego słono kosztuje. Oto niechlubni rekordziści

200 tys. - mniej więcej tyle razy w ciągu roku interweniuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z powodu braku OC komunikacyjnego . Aż w 60 proc. przypadków sprawa dotyczy przerwy wynoszącej więcej niż 14 dni, za co właścicielom samochodów grożą najwyższe kary finansowe - nawet jeśli zrobili to nieświadomie. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z poniższej grafiki.

Jednak to nie opłaty stanowią najbardziej dotkliwe konsekwencje dla osób poruszających się pojazdami bez ważnego OC. W razie spowodowania wypadku lub kolizji nieubezpieczony kierowca będzie musiał pokryć koszty tzw. likwidacji szkody (czyli odszkodowania lub świadczenia wypłaconego poszkodowanemu) z własnej kieszeni.

W praktyce wygląda to tak, że pieniądze wypłaca UFG, który następnie próbuje je odzyskać od sprawcy wypadku. Jeśli mu się to nie uda po dobroci, przejdzie do klasycznej windykacji.