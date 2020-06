Fundusz ubezpieczeń dla artystów. Gliński forsuje opłatę od smartfonów

Minister Piotr Gliński zapowiedział na antenie RMF FM, że nowa ustawa o statusie artysty zawodowego wprowadzi również tzw. opłatę reprograficzną. To dodatkowy koszt, jaki będą musieli ponieść producenci sprzętu służącego do kopiowania lub jego importerzy. W praktyce oznacza to, że zapłacą wszyscy nabywcy tego sprzętu.