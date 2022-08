Marka MetLife znika z polskiego rynku

Mariaż polskich spółek ubezpieczeniowych. Nationale-Nederlanden przejmuje MetLife

To dopiero początek integracji firm ubezpieczeniowych, specjalizujących się w biznesie życiowym, emerytalnym i inwestycyjnym . Na razie oprócz logo nic więcej się nie zmienia. Klienci zobaczą je na stronach internetowych, czy w placówkach stacjonarnych. Wszystkie zawarte dotychczas umowy obowiązują na niezmienionych warunkach i będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach. Ponadto Nationale-Nederlanden będzie posługiwał się w komunikacji z klientami przejętej firmy nową nazwą z dopiskiem "wcześniej MetLife". Żeby ułatwić podział.

Największe wyzwanie wciąż przed ubezpieczycielami – po fuzji prawnej, zaplanowanej na styczeń 2023 r., organizacje rozpoczną proces łączenia. Będzie to ostatni etap integracji, polegający na łączeniu m.in. systemów oraz zespołów.

Pozycja Nationale-Nederlanden na rynku w Polsce i na świecie

Grupa NN to międzynarodowa spółka finansowa istniejąca od 177 lat i obecna na 11 rynkach – głównie na terenie Europy, a także w Japonii. W sumie obsługuje blisko 18 milionów klientów. W Polsce N-N działa od 1994 r. Firma jest jednym z liderów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego w kraju.

Ze strony Amerykanów nie było to pierwsze podejście do sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego, który czasy świetności nad Wisłą ma dawno za sobą. W maju 2019 r. wokół europejskich aktywów krążyło włoskie Generali. Do negocjacji doszło pod koniec 2020 r., a później wybuchła pandemia i sprzedaż zeszła na dalszy plan.