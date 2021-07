Metoda "na stłuczkę". Co dziesiąte odszkodowanie jest wyłudzone

- Druga grupa to sytuacje, w których ktoś posiadający lekko uszkodzone auto chce je naprawić z ubezpieczenia innego uczestnika ruchu drogowego. W tym celu próbuje doprowadzić do kolizji, ale w taki sposób, żeby ten inny uczestnik ruchu został wskazany jako sprawca, z którego polisy zostaną pokryte szkody - wyjaśnia Mariusz Kurczyk.

Drugi przypadek natomiast dotyczy fałszywej uprzejmości na niewielkich skrzyżowaniach równorzędnych. Kierowca znajdujący się po prawej stronie (a zatem mający pierwszeństwo), może go ustąpić innemu kierowcy poprzez np. gest głową czy ręką. Jednak jeżeli mamy do czynienia z oszustem, to ruszy on w momencie, gdy wystartuje "przepuszczony" samochód z lewej strony.