Miliony strat podczas powodzi. Największy polski ubezpieczyciel zdradza, ile wypłacił już pieniędzy

Na południu i zachodzie Polski we wrześniu walczono z wielką wodą. Najbardziej dramatyczna sytuacja była na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Podtopienia wystąpiły też w zachodniej Małopolsce, głównie w powiecie oświęcimskim, w gminie Brzeszcze i w powiecie wadowickim.

PZU wypłaca odszkodowania za powódź. Oto liczby

W skład Grupy wchodzą m.in. PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.