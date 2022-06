"Niebezpieczny precedens". Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie polis OC podzieliła prawników

SN: koszty zanieczyszczenia pokryć z ubezpieczenia OC

Rację przyznał jej sąd okręgowych, ale wątpliwości w tej sprawie miała wyższa instancja. SO skierował więc pytania prawne do Sądu Najwyższego, choć skłaniał się ku orzeczeniu, że ubezpieczenie OC nie powinno pokrywać wspomnianych wyżej wydatków.

Inne zdanie w tej sprawie mieli sędziowie SN, co wyrazili w swojej uchwale i jej uzasadnieniu. W ich ocenie za przyjęciem odpowiedzialności sprawcy (i przez to jego ubezpieczyciela) przemawiają zasady prawa deliktowego. Sędziowie ocenili też, że gdyby przyjąć odmienne stanowisko, to mogłoby nawet dochodzić do celowego niszczenia dróg, skoro za utrzymanie ich w należytym stanie i ich naprawę odpowiadałyby wyłącznie organy publiczne - pisze "Rz".