Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Co obejmuje, warto wykupić?

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Za dziecko, psa zazwyczaj odpowiada opiekun. Tyczy się to również odpowiedzialności finansowej. W pokrywaniu ewentualnych szkód może jednak pomóc ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym rzadko występuje jako osobny produkt, ale często spotyka się go jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania. Najczęściej działa tyle, na ile wykupiona została dana polisa. Może być to rok lub dłużej. Co jednak oznacza i przed czym chroni takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym odnosi się do codziennych sytuacji, podczas których doszło do szkód, a straty poniosła osoba trzecia. Dotyczy jednak wyłącznie życia prywatnego, nie zaś zawodowego. Obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe, w tym uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu. Nie zadziała jednak w przypadku, w którym np. twoje dziecko zniszczyło twoją własność.

OC w życiu prywatnym – cena i warunki

Ile trzeba wydać, aby wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Rzadko kiedy jest ono dostępne osobno. Najczęściej jest to ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym, czyli dodatek do podstawowej wersji polisy mieszkaniowej chroniącej przed pożarem, zalaniem i ubezpiecza finansowo nieruchomość. Cena, w zależności od ubezpieczyciela, to 150-300 zł rocznie (za pakiet ubezpieczenia mieszkania z OC w życiu prywatnym). Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, to od 10 tys. do nawet 200 tys. zł. Rozbieżności są więc duże.

Co obejmuje OC w życiu prywatnym? Jest to powszechnie dostępny dodatek do polisy, a w swoich ofertach mają go praktycznie wszyscy ubezpieczyciele. Zasady i warunki ochrony mogą się jednak różnić od siebie. Lista zdarzeń, których dotyczy ubezpieczenie, nie w każdym przypadku będzie taka sama. Pamiętaj więc, aby zawsze przed wykupieniem usługi zapoznać się dokładnie z warunkami zapisanymi w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie OC?

Które osoby najczęściej decydują się na zakup OC w życiu prywatnym? Są to rodzice małych dzieci, właściciele psów, rodzina żyjąca w mieszkaniu na wyższych kondygnacjach.

Do najczęstszych należą więc przypadki, w których twój pies pogryzł na spacerze przechodnia. Twoje dziecko zarysowało czyiś samochód albo wybiło szybę sąsiadowi. Wyrządziłeś poważny uraz drugiej osobie, np. podczas amatorskiego uprawiania sportu. Potrąciłeś kogoś, jadąc na hulajnodze elektrycznej lub na rowerze. W takim przypadku możesz zapłacić nie tylko w przypadku, w którym potrącony trafi do szpitala. Wystarczy, że będzie wiózł ze sobą sprzęt, który uszkodzi podczas wypadku.

Otrzymasz pomoc od ubezpieczyciela, kiedy uszkodzisz sprzęt hotelowy. Zalejesz mieszkanie sąsiadowi z dołu. Kiedy uszkodzisz własność osobie trzeciej, np. operując dronem. Są to jednak wybrane przykłady, a zakres zdarzeń objętych pomocą może być jeszcze szerszy. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie to pomaga w finansowaniu skutków szkód wyrządzonych wyłącznie osobom trzecim.

Czego nie obejmuje?

Ubezpieczenie to ma jednak swoje ograniczenia. Czego nie obejmuje? Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zawrzeć w OWU dowolne sytuacje, które pozbawiają klienta możliwości otrzymania pomocy finansowej. Poniżej wymieniamy najważniejsze sytuacje nieobjęte działaniem ubezpieczenia.

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, OC w życiu prywatnym nie obejmuje zdarzeń, które miały miejsce w trakcie pracy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych czy w trakcie uprawiania profesjonalnego lub ekstremalnego sportu. Nie dotyczy również szkód wyrządzonych osobom bliskim, np. dzieciom lub współmałżonkowi. Środki finansowe nie zostaną wypłacone, jeśli ubezpieczyciel dopatrzy się rażącego niedbalstwa lub będzie miał podejrzenia co do umyślnego wyrządzenia szkody.

Odszkodowanie nie przysługuje także wówczas, gdy osoba odpowiedzialna była pod wpływem używek, gdy korzystała z materiałów wybuchowych bądź broni palnej. Ubezpieczyciel nie wspomoże cię także w sytuacji, w której zdarzenie losowe dotyczy bezpośrednio twojego dziecka. Za taką ochronę odpowiadają ubezpieczenia szkolne.

Czy takie ubezpieczenie działa tylko w Polsce, czy również za granicą?

Co w przypadku, w którym potrącisz rowerem przechodnia na zagranicznej wycieczce, albo zepsujesz nieumyślnie sprzęt w hotelu znajdującym się w innej części świata? OC w życiu prywatnym może odnosić się tylko do wydarzeń mających miejsce na terenie Polski, ale nie musi.

Istnieje możliwość wyboru zasięgu ochrony w ramach rozszerzenia swojej polisy i wykupienia OC nie tylko na Polskę, ale i na cały obszar Europy, Unii Europejskiej czy całego świata. Sprawdzi się więc szczególnie podczas wakacji i zagranicznych podróży. U niektórych ubezpieczycieli można dokupić specjalny dodatek np. do wyjazdów poza granice kraju. W większości przypadków jest to jednak dodatkowo płatna usługa.

Istnieją także inne dodatki do polisy, które można wykupić. Mogą to być m.in. klauzule dla osób mających małe jednostki pływające. Będących właścicielami agresywnych zwierząt. Posiadające broń palną. Ubezpieczyciele z reguły są elastyczni i starają się dopasować jak najlepiej do potrzeb swoich klientów.

To, czy warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, zależy rzecz jasna od konkretnej osoby i jego potrzeb. Są tacy, którzy lubią czuć się zabezpieczeni w każdej sytuacji. Na pewno taka forma ubezpieczenia przyda się bardziej osobom narażonym na niespodziewane wypadki, czyli opiekunom dzieci, zwierząt lub entuzjastom aktywnego spędzania czasu wolnego.

