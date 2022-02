Ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Co obejmuje i ile kosztuje?

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka – czy warto?

Najczęściej wybierane ubezpieczenia szkolne to polisa grupowa oferowana w szkole zazwyczaj na zebraniu klasowym dziecka. Taką polisą objęta jest większa grupa uczniów. Często jednak wiąże się to z niższą ochroną, ale i mniejszą ceną. Warunki ubezpieczenia zostają również ustalone w sposób odgórny, a rodzice często nie mają możliwości wprowadzenia zmian w zakresie ochrony grupowej. Zgodnie z przepisami, wykupienie ubezpieczenia dla dziecka nie jest obowiązkowe i leży wyłącznie w gestii rodziców. Nauczyciele ani dyrekcja szkoły nie mogą więc wywierać żadnego wpływu. Podobnie wygląda kwestia ubezpieczenia przedszkolaka.

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje, jak działa?

Jakie są najważniejsze informacje odnośnie do polisy dla dziecka? Działa ona przez 12 miesięcy, 365 dni, czyli nie tylko wtedy, kiedy dziecko przebywa w szkole lub na szkolnej wycieczce. Odszkodowanie przewidziane jest, jeśli dziecko złamie rękę w domu, w drodze do szkoły lub na wakacjach. To, jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie szkolne, zależy przede wszystkim od rodzaju polisy. Lepiej nie wybierać polisy nierozważnie. Choć dotyczy to wypadków nieprzewidzianych, łatwo oszacować, czego dziecko i opiekun będą potrzebowali. Jakie świadczenia powinny się znaleźć w ubezpieczeniu?