Skutek pandemii. Ubezpieczyciele płacą rekordowe odszkodowania

Pandemia - więcej zgonów, więcej odszkodowań

Tarczyński wskazał, że w pandemii widać też zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami. "Z pewnością przyczyniły się do tego obawy Polaków o życie i zdrowie, zarówno swoje, jak i najbliższych" - zaznaczył. Podał, że po III kwartale 2021 roku składka z ochronnych ubezpieczeń na życie wyniosła 6,76 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o ponad 14 proc. Dodatkowo w pandemii obserwujemy też duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami zdrowotnymi, z których korzysta już w Polsce 3,7 mln Polaków, co oznacza wzrost rok do roku o 17 proc. - dodał.