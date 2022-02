Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w ZUS. Praktyczny poradnik

Każdy obywatel ma możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są z publicznych środków. Nie oznacza to jednak, że mając prawo do korzystania z usług służby zdrowia, zostaje się automatycznie zgłaszanym do ubezpieczenia. Musi tego dokonać odpowiedni organ. Jak można przekonać się, czy jest się ubezpieczonym w ZUS? Co w sytuacji, gdy stracisz prawo do świadczeń?