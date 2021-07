Odszkodowania po burzach i wichurach. Ubezpieczony musi pamiętać o kilku rzeczach

Zasady dotyczące odszkodowań zebrał portal Wyborcza.biz, który przypomina, że ochrona przed zdarzeniami pogodowymi - takimi jak burza, ulewa, powódź, czy wichura - to standardowy zakres w przypadku ubezpieczeń mieszkań oraz pełnych pakietów autocasco.

Najważniejszym jest, jaki zakres ubezpieczenia zawarto w umowie. Ubezpieczyciel pokryje tylko szkody, które obie strony przewidziały w jej zapisach. Najczęściej działa to tak, że im droższa umowa, tym więcej zdarzeń przewiduje.

"Wyborcza" zwraca uwagę, że chociaż Kodeks cywilny nie narzuca poszkodowanemu terminu zgłoszenia wypadku, to jednak przewiduje, że owego terminu on nie dochowa. W przypadku takowego rażącego niedbalstwa ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć kwotę odszkodowania, gdyż np. zwłoka przyczyniła się do powiększenia szkody lub ubezpieczyciel przez nią nie mógł ustalić jej zakresu.