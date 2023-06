Polacy zalegają z polisami. Długi wobec ubezpieczycieli rosną

Długi konsumentów i firm wobec ubezpieczycieli wzrosły w ostatnim roku o 20 mln zł, do 402,2 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Najmniej solidni w opłacaniu polis są mieszkańcy i przedsiębiorcy z Mazowsza.

Dodał, że jeśli nałożyć na to zaległości klientów w opłacaniu składek, które według KRD przekraczają 400 mln zł widać, że sytuacja branży nie jest łatwa .

Przedsiębiorcy z długami

Najwięcej długów wobec towarzystw ubezpieczeniowych (220,7 mln zł) mają przedsiębiorcy. Gros tych zobowiązań – 81,4 mln zł – należy do branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej). Niesolidne w regulowaniu zobowiązań jest też budownictwo, zalegające na 39,3 mln zł . Z kolei konsumenci są winni ubezpieczycielom blisko 181,5 mln zł .

Najczęstszym powodem zadłużenia w przypadku polis, które automatycznie się przedłużają, jest niewypowiadanie umów przez klientów. W przypadku przedsiębiorców większość zaległości to nieopłacone gwarancje ubezpieczeniowe.

Jego zdaniem jest to niejako wpisane w ich politykę, zwłaszcza jeśli udzielają klientom wysokich kredytów kupieckich z długim terminem zapłaty.

W sumie w ciągu roku zadłużenie klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych wzrosło o 20 mln zł i wynosi 402,2 mln zł. Analitycy KRD zauważyli, że jeszcze rok temu było to 381,9 mln zł. Obecnie polis nie opłaciło 166 tys. konsumentów i 37,5 tys. firm. "Takich nieopłaconych składek może być jednak znacznie więcej, ale często kwoty są zbyt niskie, by móc wpisać należność do rejestru – minimalna wartość długu musi wynosić 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku firmy" - zauważył Łącki.