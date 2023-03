Rosną długi Polaków. Mamy problemy ze spłatą alimentów i rat kredytów

Chodzi o zaległości na minimum 200 zł, których spłata jest opóźniona o co najmniej 30 dni. Jak zauważa InfoDług, po 2022 r. 2,68 mln osób w Polsce ma niemal 79 mld zł przeterminowanych zobowiązań . To oznacza, że w ciągu ubiegłego roku wartość długów zwiększyła się o 6,4 mld zł.

Długi Polaków wracają do normy

Autorzy zwrócili uwagę, że tylko drugi rok pandemii koronawirusa był tym, w którym Polakom udało się zmniejszyć zaległe zobowiązania. To właśnie wtedy stopniały długi kredytowe , widoczne w bazie informacji kredytowych BIK. To samo dotyczy zadłużenia pozakredytowego z tytułu bieżących rachunków, alimentów, opłat za jazdę bez biletu , czy grzywien sądowych.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zauważył, że w minionym roku pandemię zastąpiły inne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o wojnę w Ukrainie . Rosyjska inwazja pociągnęła za sobą ogromne podwyżki cen paliwa i energii, ale także wzrost stóp procentowych i wysoką inflację. To dla wielu osób zbyt trudne do udźwignięcia.

– Niemal z dnia na dzień zmieniała się lista głównych powodów kłopotów finansowych – stwierdził. Dodał, że przed rokiem były to niskie zarobki, nieprzewidziane wydatki i zdarzenia losowe. Obecnie na pierwszym miejscu wskazywana jest inflacja (36 proc.), na drugim – niskie zarobki (22 proc.), a na trzecim – efekt podwyżek stóp procentowych, czyli wysokie koszty spłacanych kredytów (8 proc.).

Rośnie zadłużenie alimenciarzy

Raport wskazuje, że wartość opóźnionych o 30 dni kredytów wzrosła w minionym roku o ponad 1 mld zł, do 34,1 mld zł. Natomiast zaległości pozakredytowe podwyższyły się o blisko 5,4 mld zł, do 44,7 mld zł. Łącznie daje to niemal 78,9 mld zł zaległości, czyli o 9 proc. więcej niż na koniec 2021 r.