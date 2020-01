Składki ZUS. Jutro mija wiążący termin - podstawowe informacje

Przypomnijmy, że tylko w 2019 r. z "Małego ZUS-u" skorzystało blisko 168 tys. przedsiębiorców, natomiast od 2020 r. dołączą do nich kolejne 152 tys. osoby, które w 2019 r. zarabiali za dużo. Kryterium dostępu do korzystania ze składek w nowym kształcie stanowiły przychody w 2019 r. na poziomie maksymalnie 120 tys. zł.

Oglądaj: Mały ZUS+. "Krok w dobrym kierunku, ale w tej formie nie do przyjęcia"

Skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus od 1 lutego br. będzie w sumie mogło około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Jednak "nowi", którzy w 2019 roku nie prowadzili firm i nie korzystali z "Małego ZUS-u", mają już bardzo mało czasu. Jeśli przedsiębiorca nie korzystał w 2019 r. z "małego ZUS-u", a teraz chciałby to zrobić - musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stosowne zgłoszenie. Czas na to jest tylko do jutra (8 stycznia) - przypomina Ministerstwo Rozwoju i Kancelaria Premiera.