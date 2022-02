Ubezpieczenie na życie jako inwestycja. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Kiedy potrzebujesz ubezpieczenia?

Polisy na życie to dość skomplikowane produkty finansowe. Zazwyczaj kojarzą się z agentami ubezpieczeniowymi mającymi przekonać potencjalnych klientów do tego, by wybrać jak najwięcej dodatkowych umów i zobowiązać się przez to do płacenie sporej sumy przez wiele lat. W rzeczywistości polisa na życie ma bardzo ważne zadanie i jej zakup może okazać się jedną z najważniejszych życiowych decyzji.

Nie każdy potrzebuje ubezpieczenia. Jeśli jesteś singlem i od twoich dochodów nikt nie zależy, możesz pomyśleć o zabezpieczeniu później. Jeśli jednak twoja śmierć oznaczałaby poważne problemy finansowe dla twoich bliskich, zakup polisy powinien być dla ciebie priorytetowy. Masz kredyt albo małe dzieci? Gdyby cię zabrakło, zobowiązanie finansowe pozostanie do spłaty, a maluchy ciężko będzie utrzymać tylko za pensję jednego z rodziców. Odpowiednie zabezpieczenie pomoże rodzinie w tym trudnym okresie i nie będzie oznaczało przekreślenia dotychczasowych planów i marzeń.

Ubezpieczenie = inwestycja

Wiele osób zakup polisy na życie traktuje jak zbędny wydatek, który tylko pomniejsza ich miesięczny budżet. Nie warto patrzeć na ubezpieczenie w taki sposób. Zakup polisy to inwestycja na przyszłość. Nie taka, która nastawiona jest na pomnażanie kapitału, ale taka, która zadba o bezpieczeństwo tych, na których zależy ci najbardziej. Jeśli wiesz już, że warto przeznaczyć na to część wypłaty, pewnie zastanawiasz się, jak wybrać dobrze i nie przepłacić.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Na rynku nie brakuje propozycji ubezpieczycieli, dlatego niełatwo odnaleźć się w gąszczu ofert. Czym kierować się przy wyborze polisy na życie? Należy ocenić swoje potrzeby i możliwości finansowe. To trudne zadanie, tym bardziej że o ubezpieczeniu trzeba myśleć długofalowo. Co jest istotne przy zakupie?

Wybierz odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Wiesz, że nie chcesz pozostawić bliskich bez pomocy, gdyby cię zabrakło. Musisz jednak ocenić to, jakie zabezpieczenie powinni otrzymać. Potrzeby każdej rodziny są inne, dlatego trudno podać uniwersalną receptę na to, jaką kwotę powinni otrzymać bliscy na wypadek twojej śmierci. Możesz jednak posłużyć się prostą kalkulacją.

Jeśli masz kredyt, twoja suma ubezpieczenia powinna być co najmniej taka, jak wysokość kwoty pozostałej do spłaty. Warto także uwzględnić to, by twoi bliscy mieli czas na poradzenie sobie z trudną sytuacją. Załóżmy, że musisz spłacić jeszcze 350 tys. złotych kredytu, a twoje miesięczna pensja to 10 tys. złotych. Jeśli chcesz, by przez rok żyli na podobnym poziomie i nie zostali bez zobowiązań, suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum 470 tys. złotych (350 tys. na spłatę kredytu i 120 tys. na roczne wydatki).

Dostosuj zakres ochrony do potrzeb.

Ubezpieczenie na życie w podstawowym wariancie chroni bliskich na wypadek twojej śmierci. Ubezpieczyciele wyróżniają jednak wiele innych sytuacji, które mogą sprawić, że nie będziesz w stanie dalej utrzymywać swojej rodziny. Najczęściej do podstawowego wariantu ubezpieczenia na życie, które obejmuje śmierć ubezpieczonego, towarzystwa proponują rozszerzenie polisy także o ciężką chorobę i inwalidztwo. Warto to rozważyć, ale przede wszystkim — przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenie (OWU).

To najważniejszy dokument dołączany do polisy. On określa, które sytuacje będą podlegać ubezpieczeniu. Dlaczego to tak istotne? Towarzystwa ubezpieczeń różnie definiują pojęcia i może się okazać, że po nieszczęśliwym wypadku nie otrzymasz świadczenia, które twoim zdaniem powinno ci przysługiwać. Upewnij się, że ubezpieczenie ochroni ciebie lub bliskich w określonych okolicznościach.

Porównuj oferty.

Nikt nie chce poświęcać wiele czasu na podejmowanie decyzji, ale w tym przypadku naprawdę należy to zrobić. Miesięczna składka na polisę to średnio koszt od 50 do 300 zł miesięcznie. Jeśli policzysz kwotę w perspektywie roku, a następnie całego okresu ubezpieczenia, zrobi się z tego spora suma. Dlatego lepiej nie godzić się na polisę na pierwszym spotkaniu z agentem ubezpieczeniowym. Najlepiej spotkać się z kilkoma agentami lub wybrać się do multiagencji i porównać oferty.

Nie kieruj się jedynie ceną, ponieważ może się okazać, że zakres najtańszego ubezpieczenia jest o wiele węższy niż nieco droższej oferty. Zawsze wygodniej porównywać polisy pod względem zakresu ochrony. Najpierw zastanów się, które sytuacje mają ochronić twoich bliskich, a później negocjuj z agentami cenę polisy.

Te zasady pomogą ci w wyborze, jednak nie dokonają decyzji za ciebie. Jeśli szukasz informacji o ubezpieczeniu, to z pewnością go potrzebujesz, dlatego poświęć czas i pomyśl o zabezpieczeniu przyszłości swoich bliskich.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business porady ubezpieczenie