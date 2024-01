Ubezpieczyciele szykują się na nową rzeczywistość. "Szkód całkowitych może być więcej"

Po polskich drogach jeździ już ponad 51 tys. 211 samochodów w pełni elektrycznych i kolejne 47 tys. 137 hybryd plug-in. Są to dane z Licznika Elektromobilności PSPA i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na koniec 2023 r. Z każdym tygodniem "elektryków" i aut z bateriami trakcyjnymi przybywa. To zaś oznacza kolejne wyzwania nie tylko w zakresie infrastruktury ładowania, ale też dla ubezpieczycieli.

Baterie w autach elektrycznych a szkody całkowite

W 2022 r. francuski ubezpieczyciel AXA przeprowadził w Zurychu testy zderzeniowe aut elektrycznych. - Mimo że samochody elektryczne nie powodują większej liczby wypadków w tym kraju, to często mogą prowadzić do wyższych roszczeń indywidualnych - mówił Nils Reich, dyrektor ds. ubezpieczeń mienia tej firmy w Niemczech, cytowany przez Carscoops.com.

Dla ubezpieczycieli największym wyzwaniem w samochodzie elektrycznym są baterie trakcyjne umieszczane pod podłogą. To najdroższy komponent w samochodzie elektrycznym, odpowiadający za około 35-45 proc. całości kosztów produkcji.

- Jeśli w następstwie wypadku drogowego dojdzie do uszkodzenia baterii skutkującego jej wymianą, to istnieje spore prawdopodobieństwo zaistnienia szkody całkowitej . Koszt wymiany baterii dla popularnych, małych aut elektrycznych, takich jak BMW i3 albo Renaut Zoe, może wynosić blisko 100 tys. zł - wyliczał Jacek Rink z firmy ubezpieczeniowej Uniqa.

Branża ubezpieczeniowa podkreśla, że dziś jeszcze udział aut elektrycznych w ogólnej liczbie samochodów jest niewielki. PIU wylicza, że to zaledwie 2 promile wszystkich zarejestrowanych pojazdów według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Nowe samochody mają nowoczesne systemy bezpieczeństwa, a to znacząco ogranicza ryzyko wypadku. "Warto jednak zaznaczyć, że wartość aut elektrycznych jest dziś zdecydowanie wyższa niż z tych z silnikami spalinowymi, co w konsekwencji prowadzi do wypłaty wyższych kwot odszkodowań" - czytamy w odpowiedzi biura prasowego Link4 na pytania money.pl.