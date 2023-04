Pożarów i wypadków elektryków będzie przybywać. Oto jak wpłynie to na ceny polis

Będziemy częściej słyszeć o pożarach i wypadkach samochodów elektrycznych. Powód jest prozaiczny: jeździ ich po drogach coraz więcej. I choć dziś stanowią znikomy ułamek polskiego rynku motoryzacyjnego, ich liczba szybko rośnie. A od 2035 r. w praktyce mają stać się jedyną opłacalną opcją dla producentów samochodów - za sprawą rozwiązań z pakietu "Fit for 55" i wcześniej zaostrzanych norm emisji spalin.

Potrzebny był kontener wypełniony wodą, aby schłodzić baterie trakcyjne "elektryka" - i to właśnie pochłonęło najwięcej czasu . Ponadto wody z kontenera nie można było ot tak wylać, trzeba ją było wypompować w wyznaczonym miejscu, aby nie doszło do skażenia środowiska.

Zobacz także: "Zmieni się model konsumpcji podróży". Co nas czeka w transporcie po 2035 r.?

Elektryków nadal mało, ale będzie coraz więcej

Zadaliśmy je przedstawicielom branży ubezpieczeniowej. Wszyscy zwracają uwagę, że dziś "elektryki" to zaledwie kropla w morzu samochodów na polskich drogach - stanowią niecałe 3 proc. I zaraz potem dodają: "ale".

Czy ubezpieczenie "elektryka" jest droższe?

Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: nie, jeśli mówimy o obowiązkowej polisie OC . Łukasz Kulisiewicz z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) zaznacza, że wysokość składek obliczana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, uwzględniającej nawet kilkaset kryteriów. Różnicą jest to, że w przypadku aut elektrycznych nie ma kryterium pojemności silnika.

Inaczej wygląda sprawa składek za polisy autocasco (AC) - to z nich są pokrywane koszty napraw po pożarach i kolizjach samochodów.

Ubezpieczyciele wskazują na jeszcze jeden problem. Podobnie jak w smartfonach czy laptopach, bateria trakcyjna w samochodach z biegiem lat też się zużywa. To komponent istotny, jeśli chodzi o wartość auta. - W przypadku używanych aut elektrycznych, przyjmowanych do ubezpieczenia, wyzwaniem będzie właściwe określenie wartości pojazdu, a co za tym idzie - sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco - dodaje Jacek Rink z firmy ubezpieczeniowej Uniqa.