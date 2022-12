Tak taniego OC mogą nam pozazdrościć Rumuni, Słowacy i Czesi. Polska na zakręcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce tanieją od pięciu lat. I chociaż zewsząd słychać głosy, że sytuacja musi się zmienić, to zdaniem największego pośrednika w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z aspiracjami do ekspansji na Zachód, nie nastąpi to prędko. Dla branży to może być problem.