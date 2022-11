Zmiany w OC. Skorzystają niektórzy kierowcy, solidarnie zapłacą wszyscy

Prezespowraca 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Odszkodowanie w gotówce zawsze ale to zawsze jest tańsze niż naprawa na nowych, oryginalnych częściach, więc nie bardzo rozumiem, na czym polega problem ubezpieczalni. Zdelegalizować mafie zajmujące się dopłatami do odszkodowań! Mnie jeszcze nie zdarzyło się wziąć odszkodowanie w gotówce i dokładać do interesu. Na naprawę zawsze wystarczało z niawiązką. A co robi ubezpieczalnia, gdy musi wypłacać zawyżone odszkodowania cwaniakom, którzy chcą się obłowić na stłuczce? Tak, tak, podnosi składki.