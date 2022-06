Ubezpieczyciele wezmą się za piratów drogowych i jeszcze na tym zyskają. Właśnie dostali do ręki odpowiednie narzędzie

POLSKA PRAWDA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

POLSKA TO BANDYCKI KRAJ KAŻDE RZĄDY TO MAFIA BANDA ZŁODZIEI OKRADAJĄCA PODATNIKA GDZIE TYLKO MOŻNA. PRAWO DZIAŁA TYLKO W JEDNĄ STRONĘ DLA BIEDNYCH W JEDNĄ STRONĘ OKRAŚĆ PODATNIKA POLAKA ILE MOŻNA A JEŻELI OD PAŃSTWA CHCESZ UZYSKAĆ SWOJĄ KASĘ BĘDZIESZ SIĘ SĄDZIŁ DO KOŃCA SWOJEGO ŻYCIA ŻEBY ODZYSKAĆ SWOJE PIENIĄDZE BEZPRAWNIE ODEBRANE CI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE.TAK TO WYGLĄDA. OPTIMUS JEST TEGO PRZYKŁADEM ,TERAZ DO PIS I PO I DO OPOZYCJI JESTEŚCIE NAJGORSZĄ BANDĄ ZŁODZIEI W HISTORII POLSKI. ZOBACZYMY JAK TIRY I KIEROWCY AUT OSOBOWYCH ZABLOKUJĄ MIASTA PROTESTUJĄC PRZECIW RZĄDOWI W ŁAMANIU PRAWA KTÓREGO SAMI POLITYCY I SAMORZĄDOWCY NIE PRZESTRZEGAJĄ CIĄGŁE PODWYŻKI CEN PALIW ,MANDATÓW ,PARKOWANIA I CIĘCIA W EMERYTURACH ALE NIE BOLSZEWICKICH SĘDZIÓW JAK GERSDORF RZEPLIŃSKI POBIERAJĄ PO 37 TYS ZŁ EMERYTURY IM NIENALEŻNEJ CO MIESIĄC CI ZDRAJCY POLSKI A NIGDY NIE ZAPŁACILI ANI JEDNEJ SKŁADKI EMERYTALNEJ A POLAK PRACOWAŁ 40 LAT PŁACIŁ SKŁADKI EMERYTALNE A JEGO EMERYTURA WYNOSI 1300 ZŁ TAKT O WYGLĄDA BO BOLSEWICY ZA KOMUNY DOPISALI DLA SIEBIE ZAPISY PRZYWILEJE I IMUNITET. TERAZ POLACY ŻĄDAJĄ WYKREŚLENIA TYCH ZAPISÓW Z POLSKIEJ KONSTYTUCJI SĘDZIOWIE MUSZĄ PŁACIĆ SKŁADKI EMERYTALNE PRZECIE SAMI SĘDZIOWIE GŁOSZĄ ŻE PRAWO OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKÓW I TRZEBA PŁACIĆ PODATKI I SKŁADKI EMERYTALNE CZYŻ NIE TAK BOLSZEWICY SĘDZIOWIE GERSDORF I RZEPLIŃSKI?A JESZCZE NA DODATEK NA KONTACH SĘDZIEGO RZEPLIŃSKIEGO I GERSDORF MAJĄ PO 10 MLN ZŁ SKĄD TO WSZYSTKO MAJĄ MOŻE Z NIEBA TRZEBA TO SPRAWDZIĆ SŁUŻBY DO DZIEŁA I PRZEŚWIETLIĆ BOLSZEWICKIE KONTA BANKOWE SĘDZIÓW I KIEDY ZA CO IM WPŁYNĘŁY TAK DUŻE SUMY PIENIĘDZY NA ICH KONTA BANKOWE I OD KOGO PRZELEWANO PIENIĄDZE... ...CIĄGŁE PODWYŻKI ROBIONE PRZEZ RZĄD PODWYŻSZANIE CEN ŻYWNOŚCI ZA MEDIA I CZYNSZE ENERGIĘ GAZ ,PODWYŻSZANIE OC CEN PARKOWANIA ,CEN PALIW W NIESKOŃCZONOŚĆ TO HORROR BĘDZIE W POLSCE REVOLTA LUDZIE TEGO NIE WYTRZYMUJĄ MASOWO WYJDĄ NA ULICĘ POLACY TEGO TAK NIE ZOSTAWIĄ A W PRZYSZŁYCH WYBORACH WYBORCY SIĘ ZEMSZCZĄ NA RZĄDZIE I TO BARDZO.