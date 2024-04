W gospodarce Polski narasta niebezpieczne zjawisko. Coraz więcej "zombie"

W 2023 r. polskie firmy ubezpieczyły obroty o wartości 911 mld zł - wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To kwota o 10 proc. większa niż w roku wcześniejszym , która odpowiada 29,3 proc. wartości polskiej gospodarki.

Niepokojące zjawisko w gospodarce. Rośnie kwota odszkodowań za niezapłacone faktury

Jak wyjaśnia rozmówca money.pl, częściowo to skutek wysokiej inflacji, która przekładała się na ceny producentów. Równocześnie słabł popyt, spadła sprzedaż w wielu branżach inwestycyjnych (np. związanych z wyrobami metalowymi czy budownictwem), konsumenckich (m.in. wyposażenie mieszkań) oraz w usługach (transport). Ponieważ firmom nie udało się wzrostu kosztów operacyjnych w całości przerzucić na klientów, ucierpiała ich rentowność.

Ubezpieczenie należności chroni firmę przed wspominaną utratą płynności i bankructwem. Kupuje się je w przypadku płatności realizowanych w tzw. kredycie kupieckim, czyli umowie ze sprzedawcą na odroczony termin płatności za fakturę. Gdy kontrahent nie zapłaci, to należność ureguluje ubezpieczyciel - pod warunkiem że kupujący był ubezpieczony.

Zaskoczenia ubiegłorocznym wzrostem ubezpieczonych obrotów nie kryje państwowa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Z obserwacji KUKE, należącego do grupy PFR, wynika bowiem, że wzrost zgłoszonych do ubezpieczenia transakcji sprzedaży był - w przeciwieństwie do wyników ogólnych - dużo słabszy niż w roku poprzednim. Powodem było, jak wyjaśnia dla money.pl KUKE, m.in. spowolnienie gospodarcze, które skutkowało w drugiej 2023 r. spadkiem przychodów przedsiębiorstw. Dużo niższa niż w 2022 r. była w ubiegłym roku również inflacja, która windowała obroty.