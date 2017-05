Ważna decyzja banku centralnego USA. Tak zareagowali inwestorzy

Fot. AP Photo/Richard Drew Janet Yellen, szefowa Fed

Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Władze monetarne USA zdecydowały o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z oczekiwaniami amerykański bank centralny pozostawił bez zmian podstawowe stopy procentowe, oceniając, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA w pierwszym kwartale było przejściowe.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,04 proc. do 20957,90 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,37 proc. do 6072,55 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,13 proc. do 2388,13 pkt.

Główna stopa procentowa pozostała bez zmian w przedziale 0,75-1,00 proc.

Fed nie zmienił brzmienia fragmentu komunikatu dotyczącego polityki sumy bilansowej i nadal zamierza reinwestować zapadające aktywa z powrotem w sumę bilansową, aż normalizacja polityki monetarnej będzie "trwać już jakiś czas".

W ujęciu sektorowym, najlepiej na Wall Street radziły sobie spółki finansowe i paliwowe, a najgorzej sektor nieruchomości.

Uwagę zwracały notowania Apple. Spółka traciła na początku sesji niemal 2 proc., lecz później odrobiła większość strat. Producent elektroniki rozczarował wynikami. Apple sprzedał w pierwszym kwartale 2017 r. 50,8 mln sztuk iPhone'ów, mniej niż rok wcześniej i poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu sprzedaży do 51,4 mln.

Inwestorów nie przekonało podwyższenie dywidendy oraz ogłoszenie przez spółkę skupu akcji własnych za 50 mld dol.