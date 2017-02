Rafał Antczak wciąż nie jest prezesem GPW. KNF zwleka z decyzją

Fot. Money.pl Rafał Antczak

Już prawie 50 dni mija od momentu powołania Rafała Antczaka na szefa warszawskiej giełdy. Wciąż jednak nie zasiadł on w fotelu prezesa. Sprawa utknęła bowiem w Komisji Nadzoru Finansowego.

Akcjonariusze GPW, jednej z najważniejszych instytucji finansowych na polskim rynku finansowym - w której Skarb Państwa ma 35 proc. w kapitale i 51 proc. udziałów na walnym zgromadzeniu - zdecydowali 4 stycznia o odwołaniu dotychczasowej prezes, prof. Małgorzaty Zaleskiej. Na jej miejsce został powołany doświadczony ekonomista Rafał Antczak - kandydat Mateusza Morawieckiego, członek zarządu firmy Deloitte, wcześniej główny ekonomista PZU oraz fundacji CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych).

R.Antczak prezesem Giełdy - wybitny ekonomista, świetna wiadomość! Pamiętam, jak pracowaliśmy nad Programem Rokity.Cieszę się na współpracę. -- Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) 4 stycznia 2017

I chociaż politycy i media odnotowały, że GPW ma nowego prezesa, do tej pory zmiana w praktyce nie weszła w życie. Minęły już prawie 2 miesiące, a szefem warszawskiego parkietu wciąż pozostaje prof. Małgorzata Zaleska. Co istotne, prezes GPW pełni obowiązki tak jak przed 4 stycznia, a 28 lutego podczas konferencji zamierza zaprezentować wyniki GPW za ubiegły rok.

- Nie mogę komentować tej sytuacji. Przebieg wydarzeń w żaden sposób nie zależy ode mnie - mówi WP money Rafał Antczak.

Prezes GPW pokaże wyniki 28 lutego. Odwołanie tego samego dnia?

Formalnie po wyborze nowego prezesa GPW kandydatura musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przepisy mówią, że KNF ma również wyrazić zgodę na odwołanie dotychczasowego szefa tej spółki.

- Oba postępowania są w tej chwili w toku - twierdzi w WP money Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Jednocześnie odmówił on komentarza w sprawie tego, dlaczego procedura zatwierdzenia nowego prezesa GPW się przedłuża. - Z założenia nie komentujemy żadnych spekulacji - ucina Jacek Barszczewski.

Co ciekawe, rzecznik KNF odmówił WP money również informacji, kiedy dokładnie z GPW do KNF wpłynęły formalnie wnioski o zaakceptowanie zmian w zarządzie GPW. Urzędnik zasłonił się "tajemnicą zawodową".

Trudno więc nie odnieść wrażenia, że zmiana na stanowisku prezesa GPW sprawiła członkom KNF nie lada problem. W ostatnich latach prezesi spółki zarządzającej warszawskim parkietem byli zatwierdzani przez KNF w mniej niż 30 dni, licząc od dnia walnego zgromadzenia do decyzji nadzoru finansowego.

Tymczasem Rafał Antczak został powołany na stanowisko już 47 dni temu, a ciągle nie zasiadł w fotelu prezesa.

Czas od powołania prezesa GPW do jego zatwierdzenia przez KNF Prezes Powołanie Zgoda KNF Liczba dni Adam Maciejewski 17.01.2013 12.02.2013 26 Paweł Tamborski 26.06.2014 24.07.2014 28 Małgorzata Zaleska 12.01.2016 9.02.2016 28 Rafał Antczak 4.01.2017 ? 47 (na 20.02)

Teoretycznie KNF na załatwienie takiego postępowania ma miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące, przy czym do biegu tych terminów nie wlicza się okresów, gdy np. nadzór zwracał się do stron postępowania np. o dodatkowe dokumenty.

W praktyce cała sprawa może się więc jeszcze przeciągnąć i wcale nie jest powiedziane, że nowy prezes GPW zostanie zatwierdzony przez KNF podczas posiedzenia zaplanowanego na 28 lutego, czyli na ten sam dzień co konferencja wynikowa GPW. A to teoretycznie ostatni termin posiedzenia, który mieści się we wspomnianych 2 miesiącach.

Tymczasem według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez WP money KNF przedłużyła sobie termin na sprawdzenie kandydatury Rafała Antczaka co najmniej do 3 marca.

Badanie doświadczenia. Co ocenia KNF?

Rozmówcy WP money spekulują, że powody przedłużenia procedury w KNF mogą być dwa: po pierwsze, chodzi o wymogli formalne wobec nowego prezesa; po drugie - brakuje uzasadnienia odwołania dotychczasowej prezes. Oba wątki są jednak dyskusyjne.

Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówią, że osoba wchodząca w skład zarządu GPW powinna mieć "co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami".

Jeden z rozmówców WP money wskazuje, że chociaż Rafał Antczak ma spore doświadczenie wyniesione m.in. z Deloitte oraz organizacji pozarządowej CASE (w Radzie Fundacji jest prof. Leszek Balcerowicz), to formalnie w instytucji rynku finansowego (PZU) był mniej niż 3 lata. Sam Rafał Antczak twierdzi, że zna opinię prawną, która potwierdza fakt, iż spełnia wszystkie kwalifikacje na stanowisko szefa GPW.

- Tu należałoby postawić pytanie o definicję instytucji rynku finansowego. Na całe szczęście prawo nie precyzuje ściśle tego pojęcia, nie podaje konkretnej listy podmiotów. Wymóg doświadczenia wskazuje w tym przypadku na to, że KNF powinna ocenić, czy dany kandydat ma odpowiednie wykształcenie, a w swojej karierze pracował w instytucjach rynku finansowego czy też nie - podkreśla w WP money mec. Wojciech Chabasiewicz z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy oraz autor bloga prawainwestora.pl. - Taka analiza w standardowej sprawie nie powinna wymagać wydłużania terminu ponad przewidziany przez KPA okres 30 dni - dodaje prawnik.

Według niego kwestia uzasadnienia odwołania dotychczasowej prezes GPW jest w całej sprawie "drugorzędna". - Oczywiście można o niej dyskutować, ale nie zmienia to faktu, że akcjonariusze w spółce akcyjnej mają prawo zmienić członka zarządu, a KNF powinna interweniować wyłącznie, jeśli ta zmiana zagrażałaby bezpieczeństwu obrotu lub interesom jego uczestników - podkreśla mec. Wojciech Chabasiewicz.

Białoruś, REIT-y i agencja ratingowa

Warto zauważyć, że prof. Małgorzata Zaleska w przeciwieństwie do swojego poprzednika - Pawła Tamborskiego - nie złożyła rezygnacji, a nawet nie sugerowała, że zamierza zrezygnować ze stanowiska po okresie zaledwie roku na stanowisku.

Pod koniec ubiegłego roku w wywiadzie dla WP money, odnosząc się do spekulacji o zbliżającym się odwołaniu, stwierdziła, że nie zaczęła się "pakować". - Praca wre, kontynuujemy rozpoczęte projekty, a niektóre będziemy lada dzień finalizować - pokreśliła prezes GPW.

W WP money zadeklarowała, że GPW zamierza m.in. skupić się na przyciąganiu spółek z Białorusi, które chciałyby debiutować na warszawskim parkiecie. Dodatkowo GPW chce promować fundusze nieruchomości typu REIT (przewidziane w planie Mateusza Morawieckiego) i wreszcie wróciła do pomysłu uruchomienia agencji ratingowej.

