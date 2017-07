Rating Polski. Agencja Fitch wystawiła swoją ocenę

Fot. Gideon Benari / Flickr (CC BY 2.0)

Zagraniczne agencje ratingowe coraz przychylniejszym okiem spoglądają na polską gospodarkę. Tym razem analitycy z Fitch utrzymali swoją dotychczasową ocenę. Wskazują też scenariusz, w którym będzie możliwa jej podwyżka.

Komunikat opublikowany w piątek wieczorem przez analityków z agencji ratingowej Fitch nie jest niespodzianką. Ich ocena potwierdza, że wierzą oni w perspektywy polskiej gospodarki i przynajmniej na razie nie widzą zagrożenia dla finansów publicznych.

"Agencja wskazuje na mocne fundamenty polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy" - podał resort finansów komentarzu do decyzji Fitch.

Brak zmian w ratingu jednej z najbardziej wpływowych agencji na świecie (obok Moody's i S&P) nie jest również zaskoczeniem dlatego, że po raz ostatni swoje zdanie na temat Polski analitycy tej instytucji zmienili w 2013 r. - i nie chodziło wówczas nawet o samą ocenę, a o jej tzw. perspektywę. Wówczas została ona zmieniona z "pozytywnej" w "stabilną".

Na razie więc najbardziej szokującą decyzją pozostaje cięcie ratingu Polski, do którego na początku 2016 r. posunęła się agencja S&P - wtedy nasz kraj stracił ocenę "A", co bardzo negatywnie odbiło się m.in. na notowaniach złotego. Warto jednak zaznaczyć, że również agencja Fitch w ubiegłym roku straszyła Polskę możliwą obniżką oceny.

Fitch już wcześniej podniósł prognozę PKB

Teraz jednak widać, że to podejście się zmieniło. Agencja wskazała nawet, kiedy będzie możliwa podwyżka ratingu. "Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 proc., trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie.

Agencja Fitch już wcześniej wykonała gest sugerujący, że dostrzega coraz lepszą sytuację w polskiej gospodarce. W czerwcu analitycy Fitcha podnieśli prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce - ich zdaniem w tym roku PKB urośnie o 3,3 proc. r/r, podczas gdy wcześniejszy szacunek mówił o wzroście o 3 proc. Podkreślili, że gospodarkę wspiera w tej chwili przede wszystkim wzrost konsumpcji oraz sytuacja na rynku pracy. Mówiąc o prognozach na kolejne lata, wskazali, że dynamika wzrostu PKB wyniesie 3,2 proc. r/r . Oczekiwali również podwyżek stóp procentowych w Polsce w 2018 i 2019 r.

"Agencja Fitch zwracała uwagę na dosyć dużą nieprzewidywalność (Polski-red.) zarówno w kwestii wzrostu gospodarczego, jak i w kwestii polityki. Oprócz tego należy zauważyć, iż instytucje tego typu zwyczajowo starają się nie zmieniać ratingu zbyt gwałtownie (zwłaszcza jeśli mówimy o aktualizacji w górę)" - zauważa Roman Ziruk, analityk firmy Ebury, działającej na rynku obsługi transakcji walutowych.

Rosną wpływy z podatku VAT

Wsparciem dla nieco lepszych ocen ze strony zagranicznych analityków może być sytuacja polskiego budżetu. Ostatnio resort finansów pochwalił się bardzo dobrymi wynikami deficytu - okazało się, że po maju wyniósł on 200 mln zł, co stanowi zaledwie 0,3 proc. planu na cały 2017 r.

- Widać, że jesteśmy w okresie boomu: konsumpcja rośnie w tempie powyżej 4 proc., cała gospodarka też. A tak dobre wyniku budżetu to właśnie efekt bardzo dobrej kondycji gospodarki, dzięki któremu szybciej rosną wpływy budżetowe. Do tego dochodzi uszczelnienie systemu podatkowego - powiedział niedawno Piotr Kalisz, ekonomista banku Citi Handlowy.

Konieczność wspomnianego uszczelnienia systemu podatkowego, głównie w zakresie podatku VAT, często podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki. Według ostatniego komunikatu resortu finansów, w okresie styczeń-maj 2017 r. wpływy z podatku VAT były wyższe o 30 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Kolejna ocena już we wrześniu

Wśród trzech najważniejszych agencji ratingowych na świecie najwyższą ocenę wystawia obecnie Polsce instytucja Moody's - jej nota to A2 z perspektywą stabilną (perspektywa została podniesiona w maju 2017 r.). Z kolei agencja S&P utrzymuje najsłabszą z ocen BBB+ z perspektywą stabilną.

W tym roku czeka nas jeszcze kilka aktualizacji ocen w wykonaniu agencji ratingowych. Następna w kolejności jest agencja Moody's, która wystawi Polsce ocenę 8 września. Następnie przyjdzie czas na rating od S&P (20 października) i ponownie Fitch (8 grudnia).