Żniwa na giełdzie. Ceny akcji w rok wzrosły o setki procent

Ostatnie 12 miesięcy to fenomenalny czas dla giełdy. Jej notowania są na najwyższym poziomie od 9 lat. Są spółki, które jak JSW, dały zarobić ponad 500 proc! Co dziesiąta - co najmniej podwoiła wartość akcji, tak jak producent "Wiedźmina". Na hossie bogaci się m.in. Zygmunt Solorz-Żak, którego udziały w ZE PAK zwiększyły wartość o prawie 300 mln zł.

Niemal dokładnie rok temu nasza giełda była na dnie. Ceny akcji spadły do najniższego poziomu od 2012 roku. Los się jednak odwrócił, a do inwestorów uśmiechnęło się szczęście. Od tamtego czasu indeks WIG zyskał na wartości 40 proc. Tym samym notuje wyniki niemal jak w szczycie hossy sprzed wielkiego kryzysu w 2008 roku.

Notowania indeksu WIG od początku 2016 roku





Wspomniane już 40 proc. to nic. Są takie spółki, które tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy dały zarobić inwestorom nawet ponad 500 proc. Kto na początku ubiegłego roku zdecydował się wykorzystać okres wcześniejszych spadków na giełdach i zainwestował pieniądze, a akcje trzyma do dzisiaj, liczy więc duże zyski. Co dziesiąta spółka z GPW co najmniej podwoiła swoją wartość, o czym piszemy w dalszej części.

Na kopalniach w Polsce da się zarabiać

Z postawionych 10 tys. zł na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej po roku można było mieć na koncie ponad 63 tys. zł. 21 lutego 2016 roku udziały górniczej spółki były wyceniane po 10,80 zł za sztukę. Teraz są warte prawie 70 zł. Wszystko dzięki odbiciu cen węgla koksowego na światowych rynkach oraz prowadzonej w spółce restrukturyzacji, która daje nadzieję na wyjście JSW na prostą.

Na tym dobra passa inwestorów może się nie skończyć. Z optymizmem w najbliższą przyszłość JSW patrzą analitycy Domu Maklerskiego BOŚ, którzy przy założeniu utrzymania cen węgla na poziomie 125 dolarów za tonę, wyceniają akcje kopalni na 106,2 zł. To oznacza potencjał do wzrostu o kolejne 50 proc.

Notowania akcji JSW na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy





Oprócz JSW, są jeszcze dwie spółki na warszawskiej giełdzie, których akcje zyskały w rok ponad 500 proc. To m.in. ukraiński gigant sektora rolnego na Ukrainie. Firma Agroton jest największym producentem nasion słonecznika u naszych wschodnich sąsiadów. Posiada ponadto 4,5 tys. sztuk bydła mlecznego i około 4 mln sztuk drobiu. Biznesowi sprzyjają rekordowe zbiory oraz słaba ukraińska waluta, która korzystnie wpływa na koszty i zwiększa zyski ze sprzedaży eksportowej.

Niespodziewanie mocno w górę idą też notowania małej spółki Drop, która działa w hurtowym obrocie odpadami i surowcami wtórnymi (nie mylić ze znanym producentem pasztetu z drobiu). Jeszcze rok temu Drop należał do niechlubnego grona spółek groszowych. Jedna akcja kosztowała poniżej 30 groszy. Bardzo niski poziom odniesienia sprawił, że przy obecnych 1,75 zł stopa zwrotu z takiej inwestycji jest na poziomie 500 proc.

Dziesiątki spółek z GPW w rok podwoiły wartość akcji

Spółek, przy których zysk w skali roku jest trzycyfrowy, mamy znacznie więcej. Statystyki pokazują, że co dziesiąta firma z GPW dała zarobić co najmniej 100 proc. Wśród 48 takich emitentów jest sporo małych, nieznanych szerzej podmiotów. To one zazwyczaj są najbardziej ryzykowne, a więc i w okresach dobrej koniunktury przynoszą największe zyski z akcji. W zestawieniu znalazło się jednak również kilka znanych marek.

Potroić oszczędności (stopa zwrotu: 202 proc.) można było na akcjach CD Projekt - polskiego producenta gier, znanego na całym świecie z "Wiedźmina". Fenomenalna sprzedaż trzeciej części przygód Geralta z Rivii przyczyniła się do świetnych wyników finansowych. Cztery ostatnie kwartały dały łącznie ponad 237 mln zł zysku.

W kolejnych kwartałach dochody CD Projekt powinien budować sprzedażą gry "Gwint" (wiedźmińska gra karciana), której premiera planowana jest w pierwszym półroczu tego roku. Trwają też prace nad głośnym tytułem "CyberPunk2077".

Notowania akcji CD Projekt od premiery pierwszej części "Wiedźmina"





Mało kto zdaje sobie sprawę, że kupując popularny płyn do chłodnic Borygo, wspiera sprzedaż spółki Boryszew. M.in. dzięki temu inwestorzy mający w portfelu jej akcje mogli w rok z 10 tys. zł zrobić ponad 26 tys. zł.

Stopę zwrotu na poziomie 117 proc. zapewniły udziały w firmie Benefit Systems - operatora m.in. kart MultiSport. Z kolei po drogach całego świata, w tym głównie w Polsce, jeździ ponad 65 tys. przyczep i naczep z logo spółki Wielton. Jej akcje w ciągu roku odjechały w górę 108 proc.

Hossę na giełdzie w pełni wykorzystuje najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce - Polcolorit (produkty sygnowane marką Marconi), która może się pochwalić wzrostem wartości rynkowej o 332 proc. Wynik na poziomie 233 proc. notuje również producent bakalii Helio.

Solorz-Żak jednym z największych beneficjentów hossy

Ogromne zyski z inwestycji w akcje robią wrażenie. Pytanie tylko, kto wykorzystał w pełni okazję i zarobił te setki procent? Na pewno do tych szczęśliwców należy Zygmunt Solorz-Żak (właściciel m.in. Polsatu).

Biznesmen, zajmujący drugą pozycję na liście najbogatszych Polaków (według Forbesa), ma w swoich rękach m.in. 51,5 proc. udziałów w ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Ich wartość w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 150 proc. Oznacza to, że pakiet akcji należący do miliardera zwiększył swoją wartość o 282 mln zł.

W tabeli przedstawiamy wszystkie spółki giełdowe, których akcje w ostatnich 12 miesiącach zwiększyły swoją wartość co najmniej 2-krotnie.

Spółki giełdowe, których akcje zyskały w ciągu 12 miesięcy co najmniej 100 procent spółka stopa zwrotu spółka stopa zwrotu spółka stopa zwrotu spółka stopa zwrotu Agroton 553% Famur 180% Zespół Elektrowni PAK 150% Pemug 115% JSW 533% CFI Holding 178% Echo Investment 146% Marvipol 113% Drop 503% Rank Progress 175% Petrolinvest 142% PC Guard 113% Polcolorit 332% Elkop 173% Fast Finance 137% Wielton 108% KSG Agro 274% Bowim 172% Bogdanka 129% Awbud 108% ERG 257% Boryszew 164% Quantum Software 127% YOLO 106% Helio 233% Sadovaya 160% 11 bit studios 125% Triton Development 103% FAM 205% ABM Solid 159% ASM Group 119% Mabion 102% CD Projekt 202% Stalprodukt 157% Briju 118% Astarta 102% Prima Moda 193% Silvano Fashion Group 154% Pepees 118% Auto Partner 101% MFO 190% Coal Energy 151% Oponeo.pl 117% Cognor 101% Prairie Mining 185% LARQ 151% Benefit Systems 117% PMPG Polskie Media 100%

źródło: stooq.pl