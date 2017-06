Dane o bezrobociu lepsze niż wyliczyła Rafalska. Jest praca dla mężczyzn

Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER/EAST NEWS

Według GUS zaledwie 7,4 proc. osób w Polsce było w maju na bezrobociu. To jeszcze lepsze dane niż podało ministerstwo Elżbiety Rafalskiej. Armia osób bez płatnego zajęcia skurczyła się w ciągu miesiąca o aż 51 tysięcy. Najczęściej pracę znajdowali mężczyźni.



7,4 proc. bezrobotnych w maju według GUS, to o 1,7 pkt. proc. mniej niż rok temu i o 0,3 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. To jeszcze lepszy wynik niż szacunki kierowanego przez Elżbietę Rafalską resortu pracy sprzed 19 dni (7,5 proc.).

W ciągu roku ubyło aż 255 tys. bezrobotnych a w ciągu miesiąca 51 tysięcy. Co ciekawe, pracę znajdowali głównie mężczyźni - w maju ze statystyk bezrobocia wypisano ich aż 32 tys. a tylko 19 tys. kobiet.

Obecnie oficjalnie zarejestrowanych w urzędach pracy jest 1,2 mln osób.

Wysyłanie CV? Ta strategia już dawno nie funkcjonuje

Tak niskiego bezrobocia nie było od 26 lat. I to równo, bo poprzednio najlepszy wskaźnik odnotowano też w maju, tyle że 1991 roku. Wtedy jednak pracę ludzie tracili, teraz trend jest odwrotny.

- Niedostateczna podaż pracowników staje się dla gospodarki coraz większym problemem - twierdzi Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker.

Dla pracowników to jednak bardzo dobra informacja, bo skoro popyt na pracę jest tak wysoki a maleje liczba chętnych do jej podjęcia, to musi się to skończyć podwyżkami płac.

Najgorszy w historii na rynku pracy był luty 2003 r., gdy bez pracy było aż 20,7 proc. tych, którzy zgłaszali chęć, by ją podjąć.

Stopa bezrobocia w Polsce (proc.)





Spadek bezrobocia nastąpił we wszystkich województwach, najbardziej w: warmińsko-mazurskim (o 5,3 proc., czyli 3,6 tys. osób), lubuskim (o 4,6 proc., czyli 1,4 tys. osób) i lubelskim (o 4,5 proc., czyli o 4,1 tys. osób).

Również stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, najsilniej (o 0,6 pkt. proc.) - w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wciąż jest jednak najwyższy w kraju (12,7 proc.).

Maj do szczególnie dobrych mogą zaliczyć osoby powyżej 50. roku życia. Zatrudniono ich aż 12 tys., czyli liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej spadła o 3,3 proc. W ciągu roku aż 57 osób starszych ubyło z rejestrów bezrobotnych, a 51 tys. młodych, poniżej 25. lat.

Zasiłek dla bezrobotnych dostaje zaledwie 173 tys. osób, a aż 1,03 mln jest zarejestrowanych prawdopodobnie głównie dlatego, by mieć opłaconą składkę zdrowotną. Większość z tych drugich zapewne pracuje "na czarno". Badania wykonane przez panel badawczy Ariadna wskazują, że w Polsce aż co piąta osoba przyznaje się do pracy bez umowy.

W ciągu miesiąca z rejestru bezrobotnych wykreślono 194 tys. ludzi, z czego w tylko 92 tys. przypadków powodem było znalezienie pracy.

W maju zgłoszono do urzędów pracy 143 tys. nowych ofert zatrudnienia. To o 11,3 tys. mniej niż rok temu, ale o 8,7 tys. więcej niż w kwietniu.