Z zysków z giełdy rząd mógłby sfinansować cały rok programu 500+

Na giełdowej hossie Skarb Państwa w pół roku dorobił się ponad 23 mld zł. O tyle wzrosła wartość należących do niego udziałów w spółkach publicznych. Gdyby rząd chciał spieniężyć zyski, miałby zapewnione finansowanie programu 500+ na najbliższe 12 miesięcy. Wynikiem na akcjach bije największych giełdowych wyjadaczy.



Ostatnie miesiące to fenomenalny czas dla warszawskiej giełdy - jej notowania są na najwyższym poziomie od 9 lat. Oczywiście na hossie najwięcej korzystają najwięksi gracze. Niektórzy polscy biznesmeni na GPW w rok powiększyli swoje fortuny o setki milionów złotych, a rekordzista o prawie 2 mld zł. Pisaliśmy o tym w raporcie: "Rajd na giełdzie nabija kieszenie polskim miliarderom". To jednak nic w porównaniu do tego, ile w ostatnim czasie zyskał na giełdzie Skarb Państwa.

Tylko na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy udziały państwa w spółkach giełdowych zwiększyły swoją wartość (bez dokupywania akcji) trzy razy bardziej niż w rok na akcjach zyskała dziesiątka najbogatszych polskich biznesmenów obecnych na GPW. Mowa o 23 mld 664 mln zł. To dokładnie tyle, ile potrzeba na sfinansowanie tegorocznych wydatków związanych z programem 500+.

Wartościowo zdecydowanie najwięcej dały zarobić akcje PGNiG i PKN Orlen, ale już pod względem procentowej stopy zwrotu najlepszą inwestycją w ostatnich sześciu miesiącach był Lotos. Jego notowania giełdowe zwiększyły się w tym czasie o 80 proc.

Notowania drugiego co do wielkości producenta paliw w Polsce rosną m.in. dzięki temu, że firma ma za sobą bardzo udany rok. Po dwóch chudych latach Lotos znów zarabia na swoim biznesie. Rok 2016 zakończył z zyskiem netto na ponad miliard złotych. Nigdy wcześniej działalność firmy nie była tak rentowna. Duża w tym zasługa rządu, który sam teraz na tym korzysta i zarabia na akcjach.

- Duże znaczenie dla naszej działalności handlowej miało wprowadzenie przez rząd tzw. Pierwszego Pakietu Paliwowego. To prawo skutecznie utrudnia działalność przestępczą firmom sprowadzającym paliwa do Polski bez wywiązywania się m.in. ze zobowiązań podatkowych - komentuje wyniki w liście do akcjonariuszy prezes Lotosu Marcin Jastrzębski.

O ponad połowę wzrosła jeszcze cena akcji KGHM i JSW. Notowania największego producenta srebra i czołowego producent miedzi na świecie rosną wraz z idącymi w górę cenami surowców. Podobnie jest z kopalniami JSW, które korzystają na drożejącym węglu.

Stopy zwrotu między 20 i 40 proc. zapewniły Skarbowi Państwa także PZU, Energa, GPW, PGNiG, PKP Cargo i PKO BP. Co ważne, żadna z 17 państwowych spółek giełdowych w ostatnich sześciu miesiącach nie straciła na wartości, co już samo w sobie jest z punktu widzenia inwestora dużym sukcesem.

Rząd nie zamierza sprzedawać spółek. Prędzej będzie kupować akcje

Trzeba w tym miejscu podkreślić fakt, że w praktyce są to tylko księgowe zyski. Rząd mógłby je spieniężyć dopiero w momencie sprzedaży akcji. Dopóki tego nie zrobi, będzie miał na koncie zapisane duże kwoty pieniędzy, ale nie będzie mieć gotówki.

Ostatnie wypowiedzi płynące z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości nie wskazują na to, by były zakusy na pozbywanie się udziałów w spółkach. Co więcej, słyszymy zapowiedzi zwiększania zaangażowania państwa w dużych firmach, strategicznych z punktu widzenia całej gospodarki. O możliwym zwiększaniu udziałów w KGHM-ie pod koniec ubiegłego roku wypowiadało się tuż przed likwidacją ministerstwo skarbu państwa.

Wielokrotnie temat ten był poruszany w kontekście paliwowych spółek PKN Orlen i Lotosu, o których w WP money wypowiadał się szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Zresztą udział państwa w Orlenie już się zwiększa. Grupa PERN (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa) nabyła od sierpnia ubiegłego roku blisko 21 mln akcji Orlenu - poinformowało w styczniu Ministerstwo Energii.

Wielu ekonomistów, szczególnie tych nastawionych wolnorynkowo, uważa takie działania za szkodliwe. Przede wszystkim dla samych firm. Z punktu widzenia państwa daje to jednak większą kontrolę i jak pokazują najnowsze statystyki może być zyskowne dla budżetu.

Wspomniane 23 mld zł to tylko różnica między obecną wartością udziałów w spółkach giełdowych należących do Skarbu Państwa, a tą sprzed pół roku. Ich całkowita wartość jest ponad 4-krotnie większa. Przekroczyła 100 mld zł. Z takim portfelem akcji rząd jest zdecydowanie największym graczem giełdowym na warszawskim parkiecie.

Najwięksi inwestorzy na giełdzie w Warszawie (kwoty w milionach złotych) inwestor wartość akcji Skarb Państwa 101 909 State Street Bank & Trust 26 887 Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 26 654 Banco Santander SA 24 807 HDI V.a.G. 23 976 Nationale-Nederlanden OFE 23 056 Chase Nominees 20 316 OFE Aviva BZ WBK 18 892 ING Bank NV 17 261 Blackrock, Inc. 16 620

Co ma rząd w portfelu?

Do Skarbu Państwa należy 17 spółek giełdowych. W siedmiu ma ponad połowę wszystkich akcji. W pozostałych (nie licząc chemicznej grupy Police i Elektrociepłowni Będzin, gdzie udziały to tylko po 5 proc.) ma od 27 do 35 proc.

Największą władzę ma w PGNiG (73 proc. akcji), co nie dziwi, bo jest to strategiczna grupa dla naszej gospodarki - to największy gracz na rynku gazu, od którego bezpośrednio zależy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Prawie trzy czwarte udziałów warte jest obecnie 26,4 mld zł.

PGNiG to najbardziej wartościowa firma dla Skarbu Państwa, choć ogółem inwestorzy wyżej wyceniają bank PKO BP i PKN Orlen. Cały biznes gazowego giganta szacowany jest na 36,5 mld zł, podczas gdy największy polski bank jest wart 41 mld zł, a właściciel największej sieci stacji paliw w kraju - 42,3 mld zł. Tu jednak do państwa należy odpowiednio 29 i 27,5 proc. udziałów.

Ogólnie można stwierdzić, że państwo bardzo mocno pilnuje ogólnie pojętego sektora surowców i energetyki. W portfelu ma kopalnie (JSW, KGHM), oprócz PKN Orlen także paliwowy Lotos i wszystkie największe grupy energetyczne (PGE, Energa, Enea, Tauron).

Portfel akcji spółek należących do Skarbu Państwa (kwoty w milionach złotych)

PGNiG 72% 26 410 PKP Cargo 33% 2 374 Polski Holding Nieruchomości 69% 549 Grupa Azoty 33% 2 275 PGE 58% 13 362 KGHM Polska Miedź 31% 7 663 JSW 54% 4 694 Tauron Polska Energia 30% 1 691 Grupa Lotos 53% 5 112 PKO BP 29% 12 060 Energa 51% 2 362 PKN Orlen 27% 11 665 Enea 51% 2 592 Police 5% 78 GPW 34% 677 EC Będzin 5% 4 PZU 34% 10 716

