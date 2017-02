Rajd na giełdzie nabija kieszenie polskim miliarderom. Prześwietlamy portfele biznesmenów

Fot. PAP/Maciej Kulczy雟ki Na zdj璚iu Micha So這wow - znakomity rajdowiec i biznesmen. Do niego nale篡 m.in. grupa chemiczna Synthos.

Nawet 2 mld z mo積a by這 zarobi na warszawskiej gie責zie w ostatnich 12 miesi帷ach. Tyle w豉郾ie zainkasowa biznesmen i rajdowiec Micha So這wow. Setki milion闚 z這tych s te do przodu Zygmunt Solorz-畝k czy Leszek Czarnecki. Stosunkowo s豉bo na gie責zie radzi sobie rodzina Kulczyk闚.

Ostatnie 12 miesi璚y to fenomenalny czas dla warszawskiej gie責y. Jej notowania znalaz造 si na najwy窺zym poziomie od 9 lat. S takie sp馧ki, kt鏎e - jak JSW - w rok da造 zarobi ponad 500 procent. Co dziesi徠a co najmniej podwoi豉 warto嗆 akcji (wi璚ej na ten temat pisali鄉y w tek軼ie "疸iwa na gie責zie. Ceny akcji w rok wzros造 o setki procent").

Na hossie najwi璚ej korzystaj najbogatsi Polacy. Prze鈍ietlili鄉y portfele dziesi璚iu biznesmen闚, wymienianych w akcjonariacie sp馧ek z imienia i nazwiska, kt鏎zy posiadaj akcje na GPW o najwi瘯szej warto軼i. Jak pokazuj statystyki, w rok powi瘯szyli swoje fortuny o setki milion闚 z這tych, a rekordzista So這wow - o dwa miliardy.

Ile na akcjach zarobili polscy biznesmeni? (w ostatnich 12 miesi帷ach) Biznesmen Sp馧ki Wzrost warto軼i akcji

(w mln z)

Micha So這wow Synthos 1 959 Tomasz Domoga豉 Famur 1 327 Roman Karkosik Alchemia, Impexmetal, Boryszew, Skotan, Krezus, INC 1 175 Dariusz Mi貫k CCC 874 Zygmunt Solorz-畝k Cyfrowy Polsat, ATM Grupa, ZE PAK 799 Leszek Czarnecki Idea Bank, Getin Noble Bank, LC Corp, Getin Holding, MW Trade 360 Krzysztof Oleksowicz Inter Cars 208 Marek Piechocki

LPP 147 Sebastian i Dominika Kulczyk Polenergia, Ciech, Serinus Energy 100 Andrzej Olszewski Farmacol 6

廝鏚這: money.pl

Gie責owy numer jeden i drugi najbogatszy Polak

Najlepszym gie責owym graczem w鈔鏚 polskich miliarder闚 okazuje si by znakomity kierowca rajdowy Micha So這wow, kt鏎ego udzia造 w chemicznej sp馧ce Synthos zyska造 na warto軼i w rok prawie 2 mld z. To tyle, ile w rok zarobi這by 38 tys. ludzi z wyp豉t na poziomie 鈔edniej krajowej (w styczniu w sektorze przedsi瑿iorstw przeci皻na pensja wynios豉 4277 z brutto).

Synthos to m.in. najwi瘯szy w Europie producent kauczuk闚 emulsyjnych. W r瘯ach So這wowa jest ponad po這wa udzia堯w firmy, kt鏎e obecnie warte s prawie 5 mld z. Du穎? To mniej ni po這wa ca貫go maj徠ku So這wowa, kt鏎y szacowany jest na blisko 12 mld z. Daje mu to drugie miejsce na li軼ie najbogatszych Polak闚 (wed逝g "Forbesa").

Opr鏂z wspomnianego Synthosu, So這wow jest jeszcze w豉軼icielem m.in. Rovese (wcze郾iej Cersanit) i Barlinka (producent parkiet闚), kt鏎e nie s notowane na gie責zie, wi璚 trudno okre郵i, jak zmieni豉 si ich warto嗆 w ostatnim czasie.

Miliard z這tych zysku na gie責zie

Opr鏂z So這wowa, co najmniej miliard z這tych w rok zarobi這 na gie責zie jeszcze dw鏂h biznesmen闚. Tomasz Domoga豉 i Roman Karkosik. Pierwszy z nich ma 77 proc. akcji w sp馧ce Famur, nale膨cej do czo堯wki 鈍iatowych producent闚 maszyn i urz康ze g鏎niczych. Jeszcze rok temu ten pakiet udzia堯w wart by 615 mln z. Teraz si璕a prawie 2 mld z, co oznacza, 瞠 ten 32-latek - nazywany mened瞠rem m這dego pokolenia - w rankingu najbogatszych Polak闚 awansowa z 52. na 11. miejsce.

Oczko wy瞠j plasuje si w rankingu najbogatszych Roman Karkosik. TOP10 zawdzi璚za m.in. rosn帷ej warto軼i akcji, kt鏎e w sumie w rok zyska造 1,17 mld z. ㄠcznie s wyceniane na 2,6 mld z, co oznacza, 瞠 niemal podwoi造 swoj warto嗆.

Na tle wcze郾iej wymienionych biznesmen闚 wyr騜nia go fakt, 瞠 na gie責zie nie ma tylko jednej swojej sp馧ki. Powy瞠j 5 proc. udzia堯w posiada w a sze軼iu podmiotach z GPW.

Portfel akcji sp馧ek z GPW - Roman Karkosik Sp馧ki Udzia w sp馧ce

Obecna warto嗆 akcji

(w mln z)

Warto嗆 akcji rok temu

(w mln z)

Zysk na akcjach

(w mln z)

Alchemia 58,94% 594,11 589,39 4,7 Impexmetal 55% 441,1 246,4 194,7 Boryszew 54,66% 1 574,35 590,35 984,0 Skotan 12,14% 4,26 4,26 0,0 Krezus 9,92% 8,91 16,94 -8,03 INC 5,99% 0,93 1,05 -0,12 SUMA: ~1 175

廝鏚這: money.pl

Oczywi軼ie najwa積iejszy dla Karkosika jest Boryszew (m.in. producent popularnego p造nu do ch這dnic Borygo). To jedna z najwi瘯szych grup przemys這wych w Polsce z zak豉dami produkcyjnymi zlokalizowanymi w 14 krajach na 4 kontynentach. Grupa specjalizuje si w wytwarzaniu komponent闚 do produkcji samochod闚 oraz w przetw鏎stwie metali. W rok jej akcje zwi瘯szy造 warto嗆 o prawie 1 mld z.

Warto zauwa篡, 瞠 nie wszystkie inwestycje biznesmena w ostatnim czasie da造 zwrot. Spadki zaliczy造 sp馧ki Krezus i INC, ale nie uszczupli造 znacz帷o portfela Karkosika. To stosunkowo niedu瞠 firmy, a na dodatek do niego nale篡 mniej ni 10 proc. ich akcji.

Mi貫k, Solorz-畝k i Czarnecki

Tu za podium gie責owego rankingu plasuje si 軼is豉 czo堯wka rankingu najbogatszych Polak闚. Czwarte miejsce w obu zajmuje Dariusz Mi貫k - tw鏎ca sieci sklep闚 z obuwiem marki CCC, kt鏎y od 13 lat jest tak瞠 prezesem firmy i najwi瘯szym jej akcjonariuszem (28 proc.) z pakietem ponad 11 mln akcji wartych obecnie 2,4 mld z. W ci庵u roku mo瞠 liczy na nich zysk na poziomie 874 mln z.

Tak poka幡y zysk wynika ze wzrostu kursu akcji CCC o 60 proc. To jednak niewiele w por闚naniu do wystrza逝 notowa akcji Zespo逝 Elektrowni P徠n闚-Adam闚-Konin (ZE PAK), kt鏎ych stopa zwrotu to 160 procent. Prze這篡這 si to na 295 mln z zysku dla Zygmunta Solorza-畝ka. Kr鏊 Polsatu zarobi jeszcze 11 mln z na akcjach medialnej grupy ATM i 492 mln z na pakiecie prawie 58 proc. udzia堯w w Cyfrowym Polsacie. ㄠcznie wi璚 do konta maklerskiego mo瞠 doliczy 799 mln z.

Mniej ni po這w tej kwoty jest na plusie Leszek Czarnecki. W豉軼iciel m.in. dw鏂h Getin闚 (Getin Noble Banku i Getin Holding) nie wykorzysta w pe軟i hossy na rynku, bo zyski z ich akcji na poziomie 20 proc. w skali roku nie robi wra瞠nia. Do tego musi pogodzi si ze spadkami wyceny Idea Banku i MW Trade. W drugim przypadku strata z nale膨cych do biznesmena 51 proc. udzia堯w przekroczy豉 19 mln z.

Notowania akcji sp馧ek Mi趾a, Solorza-畝ka i Czarneckiego





Gdzie rodzina Kulczyk闚?

Zar闚no w 2016, jak i 2015 roku na szczycie listy najbogatszych Polak闚 dominowa這 jedno nazwisko - Kulczyk. Biznesowe imperium, stworzone przez nie篡j帷ego ju Jana Kulczyka, kurczy si za rz康闚 jego dzieci. Maj徠ek Sebastiana i Dominiki Kulczyk jest o oko這 10 proc. mniejszy ni kilkana軼ie miesi璚y temu.

Akurat w przypadku gie責owych biznes闚 sytuacja nie wygl康a tak 幢e, cho wyniki Kulczyk闚 (Kulczyk Investments) s du穎 gorsze od konkurent闚. Warto嗆 ich akcji wzros豉 o 100 mln z i to tylko dzi瘯i sp馧ce chemicznej Ciech. Akcje pozosta造ch dw鏂h, czyli energetycznej Polenergii i poszukuj帷ej na 鈍iecie ropy i gazu grupy Serinus Energy, straci造 na warto軼i odpowiednio 18 i 8 proc.

Portfel akcji sp馧ek z GPW - Kulczyk Investments Sp馧ki Udzia w sp馧ce Obecna warto嗆 akcji

(w mln z) Warto嗆 akcji rok temu

(w mln z) Zysk na akcjach

(w mln z) Polenergia 50,19% 376,39 459,89 -83,49 Ciech 51,14% 2 003,89 1 817,38 186,51 Serinus Energy 51,51% 58,73 61,57 -2,83 SUMA: ~100

廝鏚這: money.pl

Gorszy wynik od Kulczyk闚 w鈔鏚 analizowanej przez nas dziesi徠ki biznesmen闚 ma tylko Andrzej Olszewski - za這篡ciel grupy farmaceutycznej Farmacol. Razem z 穎n ma 90 proc. udzia堯w w firmie. Ich warto嗆 na przestrzeni ostatnich 12 miesi璚y wzros豉 o zaledwie 6 mln z. Przy warto軼i ca貫go pakietu na poziomie ponad 1 mld z jest to niewielka zmiana (0,5 proc.).

W TOP10 w dolnej cz窷ci tabeli znale幢i si jeszcze mniej powszechnie znani miliarderzy. To Marek Piechocki, kt鏎y jest wsp馧w豉軼icielem odzie穎wej grupy LPP (kt鏎a stoi za markami Reserved, Cropp, House). Jego udzia造 warte s obecnie 1 mld 28 mln z, co oznacza wzrost rok do roku o 147 mln z. Z kolei oko這 208 mln z zyska Krzysztof Oleksowicz, kt鏎ego pakiet akcji grupy Inter Cars jest wart 1,17 mld z. Firma jest najwi瘯szym importerem i dystrybutorem cz窷ci zamiennych do samochod闚 osobowych w Europie 字odkowo-Wschodniej.