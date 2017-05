Największy spadek WIG20 od lutego. Orlen głównym winowajcą

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Warszawska giełda zaliczyła w środę znaczne spadki. WIG20 stracił 1,6 proc. i to drugi kolejny dzień marszu w dół w podobnym tempie. To największy tego typu jednodniowy ruch indeksu WIG20 od 24 lutego. Gdyby poszukać, kiedy wcześniej wystąpiły tak duże spadki dwudniowe, to trzeba sięgnąć wstecz aż do września 2016 r.



Mamy do czynienia z poważnym sygnałem do odwrotu po tegorocznych wysokich wzrostach. Oczywiście wszystko może się odmienić, gdy sytuacja polityczna się uspokoi, ale z drugiej strony... dlaczego właściwie miałoby do tego dojść?

Zamieszanie wokół Trumpa, wybory we Francji, potem wybory w Niemczech. A do tego słynne powiedzenie "sprzedaj w maju i spływaj" ("sell in May and go away"). Na horyzoncie jeszcze podwyżki stóp Fed, a być może zmniejszenie dodruku przez EBC z racji m.in. inflacji bazowej na poziomie 1,2 proc. w strefie euro... Na to wszystko lekiem miała być reforma podatków Trumpa. Tymczasem podnoszą się głosy o podstawach do odwołania go z funkcji prezydenta.

Jeśli chodzi o polską giełdę, to wskaźnik siły relatywnej rynku (RSI) na WIG20 zszedł w środę poniżej poziomu 50 pkt. Jeszcze osiem dni temu był na poziomie powyżej 70 pkt, zwiastującym mocne wykupienie akcji. Od ponad tygodnia kieruje się na południe. Nie pomogły dobre dane o wzroście PKB o 4 proc. w pierwszym kwartale zaprezentowane we wtorek.

Spadki indeksu w ostatnich dwóch dniach to "robota" PKN Orlen. Zarówno w środę, jak i we wtorek, jego akcje traciły po ponad 4 proc. Można to zrzucić na propozycję dywidendy, która mimo rewelacyjnych wyników zarówno za 2016 r., jak i za pierwszy kwartał 2017 r., okazała się dość skromna. Ponad 4 mld zł z zysku za ubiegły rok ma zostać w spółce, a tylko 1,3 mld zł trafi do akcjonariuszy. Niezbyt to szeroki gest spółki. Oczekiwania rynku były dużo wyższe.

Tak czy inaczej, nastroje nie tylko wśród akcjonariuszy Orlenu są złe. Mimo dobrych wiadomości z PZU, czyli zarówno najlepszych w historii zysków, jak i informacji o przejęciu akcji Pekao już 7 czerwca, przez co dywidenda 890 mln zł nie trafi do Włoch, ale m.in. do PZU, akcje nie potrafiły utrzymać wzrostów i straciły na koniec dnia 0,8 proc.

Z wydarzeń rynkowych wspomnieć trzeba o propozycji współpracy Platige Image z Netfliksem przy produkcji serialu "Wiedźmin". Ostatecznie skończyła się 37 proc. wzrostem kursu akcji tego pierwszego. Jednak Platige Image zaliczana jest do grona mniejszych spółek, które nie mają wpływu na główne indeksy.

Akcje Netfliksa spadają o prawie 2 proc., choć oczywiście nie należy tego wiązać z umową z Polakami. To bardziej efekt zawieruchy z prezydentem USA. Zawieruchy, która odbija się na cenach akcji na całym świecie.

W USA w dół przez problemy Trumpa

Ponad jednoprocentowymi spadkami głównych indeksów zaczęła się środowa sesja na Wall Street. Najmocniej tracą spółki technologiczne, w tym wspomniany wyżej Netflix. Zawierucha, jaka rozpętała się wokół potencjalnego impeachmentu Trumpa, postawiła nagle pod dużym znakiem zapytania reformy podatków. Bez tego paliwa obecne ceny akcji w USA są przewartościowane.

Powodem potencjalnego impeachmentu prezydenta USA może być wpływanie na śledztwo FBI. Trump miał wywierać naciski na szefa Biura, by przerwał śledztwo w sprawie powiązań byłego doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa z Rosją. Trudno powiedzieć, czy powód ma sens. Tak czy inaczej na rynek padł strach, że zapowiedzianych cięć podatków nie będzie, a przy rosnących stopach procentowych, to był główny argument za wzrostami (o dobrych wynikach spółek nie zapominając).

Wskazano też inny z powodów - ujawnienie przez prezydenta Trumpa tajemnicy państwowej podczas rozmów z ministrem spraw zagranicznych Rosji - Ławrowem.

Trump nie ma wielu przyjaciół, nawet w gronie partii z ramienia której startował, więc wiele może się zdarzyć.

Notowania akcji w Europie





Ponad procentowe spadki dotknęły również giełdy w Europie. Niemiecki DAX traci przed końcem sesji 1,3 proc., francuski CAC40 1,7 proc., a włoski FTSE MIB aż 2,3 proc. Brytyjski FTSE100 w tym gronie wypada najkorzystniej ,tracąc zaledwie 0,2 proc.