Szykuje się wojna przeciw kancelariom odszkodowawczym

- Chcemy ograniczyć ryzyko nieograniczonej, nieskrępowanej działalności kancelarii odszkodowawczych korzystnej dla nich samych – powiedział podczas kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

Senator podkreślił, że działalność kancelarii staje się problemem, który narasta.

- Nie chcemy, żeby klienci ponosili ogromne koszty ochrony prawnej, które generuje działalność kancelarii odszkodowawczych przez nikogo nie kontrolowanych – powiedział Bierecki w Sopocie.

- KNF powinna podjąć aktywne działania w stosunku do bardzo dynamicznego rozwoju kancelarii i ich wpływu na rosnące koszty ubezpieczeń – dodał.

Uderzenie w pośredników

Senator Bierecki zapowiedział też, że Senat wkrótce zajmie się ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ta ma przesądzić, jak będzie uregulowany rynek pośrednictwa ubezpieczeń.

- Część problemów, w tym problem tzw. polisolokat, wynika przecież ze źle uregulowanej relacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń a pośrednikami. Rynek ubezpieczeń za bardzo był prowadzony przez pośredników, którzy przerzucali ubezpieczonych z zakładu do zakładu, stawali się ich właścicielami i nie działali w ich interesie – powiedział Bierecki.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń ma chronić interes przede wszystkim ubezpieczonych, zakładów ubezpieczeń, a na końcu dopiero interes pośredników, którzy angażują najmniej kapitału i są najmniej istotnym elementem systemu.

Grzegorz Bierecki to senator niezależn, kojarzony jest jednak z bliskich związków z PiS. W wyborach do Senatu PiS nie wystawił przeciw niemu kontrkandydata, w praktyce więc utorował Biereckiemu drogę do parlamentu.

Jednak przede wszystkim znany jest jako twórca imperium SKOK-ów w Polsce.

Bierecki zawiera pokój z ubezpieczycielami

Tak jak w tym roku senator Bierecki zapowiadał, że rozprawi się z działalnością kancelarii odszkodowawczych, tak podczas ubiegłorocznego kongresu PIU w Sopocie senator wygrażał ubezpieczycielom w sprawie tzw. polisolokat.

- Niektórzy prezesi nie założyli dziś krawatów, pewnie dlatego, żeby klienci z polisolokatami nie ciągnęli ich za nie – żartował publicznie w ubiegłym roku.

Od tamtego czasu UOKiK zawarł porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie opłat likwidacyjnych ubezpieczeń z UFK. I choć porozumienia te nie rozwiązują problemu wszystkich klientów, a jedynie tych, którzy nie zerwali umów i nadal wpłacali pieniądze na swoje toksyczne polisy, senator Bierecki dla ubezpieczycieli jest już znacznie łaskawszy.

- Jestem państwu winien podziękowanie i słowa uznania – powiedział w tym roku w Sopocie Bierecki. Rok temu mówiłem głośno, co powinna była zrobić PIU i cała branża i to zostało już zrobione – dodał.

Jak wynika z w rozmów kuluarowych, jego słowa i przychylność dla branży zaskoczyła nawet samych ubezpieczycieli.