Kontrola skarbowa z psami tropiącymi, nalotami i dostępem do tajnych dokumentów. Rewolucja już od marca

Fot. Damian Rucinski/REPORTER

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zacznie działać już od środy 1 marca. Nowy, lepszy fiskus otrzymał większe uprawnienia do walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Kontrola bez uprzedzenia, dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą czy wykorzystanie psów tropiących - to najważniejsze z nowych narzędzi.

Specjalistyczny sprzęt, wytresowane psy i legitymacja uprawniająca nalot kontrolny z możliwością przeszukania firmy. Poza wyjątkami związanymi z przepisami BHP, pracowników celno-skarbowych podczas kontroli nie będzie obowiązywać konieczność uzyskania przepustki czy nadzoru. Co prawda, takie uprawnienia zostały wpisane do ustawy głównie z myślą o celnikach, którzy też znajdą się w strukturach KAS, ale operacyjne uprawnienia będą mieli jeszcze tzw. funkcjonariusze KAS.

To właśnie oni mają być odpowiedzialni za opanowanie rzeki pieniędzy, która wycieka z rąk fiskusa. A kwoty są niebagatelne. Mowa o 50-80 mld zł strat rocznie.

Wraz z pierwszym marca 65 tys. urzędników zacznie pracę w zreformowanej skarbówce. Do historii przejdzie licząca ćwierć wieku ustawa o kontroli skarbowej i sama procedura kontroli skarbowej. Nowa instytucja to nowe uprawnienia. Część przedsiębiorców będzie zaskoczona zmianami.



Rys. Izabela Procyk-Lewandowska/WP Money

Reforma z pozoru wygląda tylko na przebudowę struktury urzędów skarbowych. - Gdy ruszały prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, można było mieć wrażenie, że będziemy mieli do czynienia ze zmianą formy. Szybko stało się jednak jasne, że ustawodawca zafunduje nam coś więcej, zupełnie nową procedurę kontrolną - skomentował na łamach WP money Michał Goj, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego EY.

Podatnik będzie miał 14 dni od rozpoczęcia inspekcji u przedsiębiorcy na korektę podatków. Będzie mógł to zrobić i na początku postępowania, i po wręczeniu wyników kontroli. Nowości jest jednak więcej. Od 1 marca kontrolę w firmie ze Szczecina może zacząć urząd celno-skarbowy z Warszawy - przepisy znoszą terytorialność postępowań.

Na pocieszenie warto dodać, że fiskus nie będzie nikogo ciągał dalej niż w granicach województwa. W przypadku takiej kontroli skorzysta z urzędników będących na miejscu. Tę będzie więc mógł rozpocząć każdy z 16 naczelników urzędu skarbowo-celnego.

Miejsce kontroli po nowemu?

Jak pisywaliśmy już na łamach WP money, kontrola będzie możliwa w zasadzie wszędzie. Kontrolerzy sprawdzą firmę, miejsce przechowywania ksiąg lub każde istotne z punktu widzenia fiskusa miejsce. Takie zapisy wprost sugerują, że urzędnik będzie mógł sprawdzić wszystko. W tym również mieszkanie kontrolowanego.

Przeszukania będą prowadzone bez wcześniejszej zgody prokuratora - on wyda ocenę dopiero po fakcie. W sytuacji, gdy prokurator ostatecznie uzna przeszukanie za bezzasadne, wszystkie zebrane materiały nie będą wykorzystywane w toku postępowania. Oczywiście nie oznacza to, że skarbówka i celnicy zaczną nachodzić typowych Kowalskich - kontrole mają być ukierunkowane na przestępców. I dopiero wtedy urzędnicy skorzystają ze specjalnych uprawnień.

Co ważne w ustawie znalazły się zapisy gwarantujące, że kontrola nie będzie trwać dłużej niż trzy miesiące. Ustawodawca przygotował jednak furtkę - w uzasadnionych przypadkach kontrolę można przedłużyć. Praktyka pokazuje, że przeciąganie miesiącami postępowań kontrolnych jest praktyką. Jak będzie po zmianach? Ministerstwo Finansów liczy, że część spraw załatwi szybciej. Mają pomóc w tym przesunięcia etatów. W skrócie - ci, którzy zajmowali się do tej pory PIT-ami, będą teraz pomagać w walce z przestępstwami VAT.

Więcej kontroli?

Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmiany nie spowodują wzrostu liczby kontroli u przedsiębiorców. Wbrew powszechnej opinii liczba kontroli od lat spada. W roku 2007 urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe miały prawie 200 tys. postępowań. W 2015 roku (ostatnie pełne dane) było to już tylko 60 tys. Nie znaczy to jednak, że urzędnicy się obijają w pracy. Przez prawie dekadę istotnie wzrosła wartość kontroli. Wniosek? Skarbówka kontroluje rzadziej, ale dokładniej. I celniej wybiera nieuczciwych przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów zapowiada od miesięcy, że na zmianach zyskają ci uczciwi. Im urzędnicy w centrach obsługi mają pomagać w poprawnym wypełnianiu wszystkich dokumentów. Urzędy mają również pomóc w zrozumieniu przepisów i wyjaśniać niejasności. Na tym z kolei mają skorzystać ludzie, którzy planują założenie działalności. Zmiany, które wejdą w życie w marcu, są analogiczne do tych, jakie proponują Węgrzy.

Eksperci EY zwracają jednak uwagę, że dotychczasowa praktyka urzędników była zgoła inna od zapowiedzi. Skupiali się na kontroli również podmiotów prowadzących legalną działalność. - Ta zasługuje na poszanowanie pełni praw przysługujących dziś przedsiębiorcom - zaznaczył Goj.