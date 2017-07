Mateusz Morawiecki podczas kongresu PiS: Wszystko zrobiliśmy bez podnoszenia podatków

Fot. PAP/Piotr Polak Mateusz Morawiecki

- Wszystko zrobiliśmy bez podnoszenia podatków - zaznaczył wicepremier Mateusz Morawiecki, rozpoczynając wystąpienie podczas kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze. Później wysypała się masa obietnic - od projektów infrastrukturalnych po skrócenie korków na autostradach.



Aktualizacja, godz. 14.30

Wicepremier Mateusz Morawiecki rozpoczął wystąpienie od przekonywania, że rząd w ciągu 1,5 roku zrealizował swoje obietnice. Wskazał przede wszystkim na wprowadzenie programu Rodzina 500+, a także na obniżenie wieku emerytalnego, które zostanie wprowadzone w październiku.

Wskazał, że w rodzinach, które mają 3 lub więcej dzieci, dochody wzrosły o 25 proc. w ciągu roku. Dodał, że model gospodarczy według PiS doprowadził do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach między Polakami.

Tak Morawiecki rozumie solidarność społeczną

Podczas przemówienia wskazał, w jaki sposób rozumie pojęcie solidarności społecznej. - Chcemy, aby każda polska rodzina mogła zaplanować swoje życie w promieniu 30-40 km od swojego miejsca urodzenia, zamieszkania. Tak rozumiemy zasady solidarności społecznej. Chcemy umożliwić, by mieli możliwość pracy w okolicach swojego miejsca urodzenia - powiedział wicepremier.

Nie obyło się bez krytyki poprzedniego rządu. - Startujemy kulą u nogi, problemami, które odziedziczyliśmy po poprzednikach. Mamy wielkie zapóźnienia i problemy - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wśród problemów wskazał m.in. wywłaszczenie (wskazał, że co roku 5 proc. PKB jest transferowane za granicę), do tego spore zadłużenie zagraniczne Polski, co jego zdaniem uzależnia nas od zagranicy.

Na początku wystąpienia Mateusz Morawiecki podkreślił, że gospodarka rośnie w tempie 4 proc. - Wchodzimy na nowy etap. Osiągnęliśmy Polskę solidarną. Warto, żeby zdać sobie sprawę z tego, że dokonaliśmy niewyobrażalnego. Że Polska to kraj, który dba o swoich ludzi. Dokonaliśmy czegoś, czego nie spodziewali się poprzednicy - przekonywał Morawiecki.

Wicepremier podkreślał, że nowe programy społeczne PiS nie wstrząsnęły finansami publicznymi, nie zwiększyły też deficytu budżetowego. Wskazał, że zagraniczni analitycy zaczynają dostrzegać zalety programu, związane m.in. z uszczelnieniem systemu podatkowego. - To co zrobiliśmy w pół roku (odzyskanie VAT- red.), to więcej niż wpływy netto środków z Unii Europejskiej w całym ubiegłym roku - wyliczył wicepremier.

Wicepremier M. #Morawiecki na #KongresPiS: Chcemy walczyć z rajami podatkowymi, bo jest to piekło dla społeczeństw. #PolskaJestJedna -- PrawoiSprawiedliwość (@pisorgpl) 1 lipca 2017

- Nasi przeciwnicy nie wierzyli nam. Mafie vatowskie śmiały się nam w oczy. Ale dzisiaj wygrywamy - mówił Morawiecki. Walkę z oszustami podatkowymi nazwał najważniejszym projektem gospodarczym, wytykając poprzednikom, że nie chcieli podjąć się uszczelniania systemu podatkowego.

Nie hołdujemy żadnym ideologicznym skrajnościom

Odniósł się też do obecności kapitału zagranicznego w Polsce. - Chętnie byśmy się zamienili - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do tego, że - według niego - na parkingach w Europie Zachodniej jest wielu polskich kierowców, a w Polsce - zagraniczne supermarkety i banki. Według niego ważnym projektem jest repolonizacja banków, co widać w zwiększeniu udziału polskiego kapitału w sektorze od 25 do 50 proc.

- Nie hołdujemy żadnym ideologicznym skrajnościom. Staramy się łączyć gospodarkę lokalną z wyjściem na Europę. Gospodarkę ze społeczeństwem. To nie są odrębny byty - bez społeczeństwa nie ma dobrej gospodarki. Chcemy dawać dobrą perspektywę rozwoju dla mniejszych firm z mniejszych ośrodków - powiedział Morawiecki, wyliczając spółki, które odniosły sukcesy. Przywołał takie podmioty jak Inglot, Oknoplast, Wielton czy Vistal Gdynia.

- Jesteśmy obozem politycznym, który działa w waszym interesie - zwrócił się Morawiecki do przedsiębiorców. - Sprawne państwo, uczciwe podatki, to jest w naszym wspólnym interesie - dodał, wskazując, że bezrobocie w Polsce spadło do rekordowo niskiego poziomu.

Odnosząc się do projektów infrastrukturalnych powiedział: - Wybudujemy Centralny Port Komunikacyjny - powiedział Morawiecki, porównując projekt do portu w Gdyni w II Rzeczypospolitej.

Mówił też o projektach planach budowy kolei dużych prędkości, budowie mostów, a nawet budowie ścieżek rowerowych - zapowiedział budowę 5 tys. km ścieżek rowerowych. Dodał, że ma pomysł na to, by zmniejszyć długość korków, które tworzą się na autostradach.

Obiecał, że od 1 września będą dostępne lektury szkolne w formie elektronicznej.

- Polska nie może być równych i równiejszych, pozbawionych szans i możliwości - powiedział Morawiecki.