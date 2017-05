Dowód w komórce ma już ponad 700 osób. Anna Streżyńska o pilotażu programu mDokumenty

Fot. PAP/Jakub Kamiński

W ciągu pierwszego tygodnia działania programu mDokumenty na zainstalowanie dowodu w telefonie komórkowym zdecydowało się 720 osób. W sumie Polacy skorzystali z tego udogodnienia 287 razy - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

- Z usługi skorzystało dostatecznie dużo użytkowników, by z ich ocen wyciągnąć miarodajne wnioski - mówi minister Anna Streżyńska. - To projekt realizowany wspólnie z użytkownikami - dodaje.

Pilotaż programu ruszył 11 maja w Łodzi, Ełku, Koszalinie oraz Nowym Wiśniczu. Według ministerialnego harmonogramu dowody osobiste przez komórkę mają być w pełni wdrożone we wrześniu tego roku. Oznacza to opóźnienie, bo wcześniej podawano lipiec tego roku. Z kolei prawa jazdy, dowody rejestracyjne samochodów i potwierdzenie OC - mają zacząć działać w komórce do końca 2017.

Legitymacje studenckie i karty miejskie przez telefon będą uruchamiane w pierwszym kwartale przyszłego roku, legitymacje szkolne i karty dużej rodziny w połowie 2018 r. Resort zakłada, że w przyszłym roku przez komórkę będzie można też mieć dostęp do karty emeryta.

- Mam nadzieję, że w 2018 roku będę mogła wychodzić z pracy, mając w kieszeni telefon z dowodem osobistym, ubezpieczeniem OC, może nie będę jeszcze otrzymywać wtedy emerytury, ale gdyby tak było, to miałabym też kartę emeryta - mówiła kilka miesięcy temu Streżyńska.

Jak pisaliśmy, zgodnie z założeniami programu, nie będziemy mieli w telefonie żadnych danych, bo te pozostaną w państwowych rejestrach. W urzędzie zamiast pokazywania plastikowego dowodu, będziemy podawali swój PESEL albo numer telefonu.

Wnioski: załatwiamy sprawy w urzędzie w godz. 8-12 i 13-14, zaglądamy do https://t.co/aSrNZk4hJC by założyć #mdokumenty 15-18 i od 21-23. pic.twitter.com/gs7EaOsfXU -- Anna Strezynska (@AnnaStrezynska) 18 maja 2017

System wyśle do nas SMS z jednorazowym kodem - podobnie działa to w przypadku kodów autoryzacyjnych z banku albo operatora komórkowego. Podajemy urzędnikowi lub policjantowi kod, a on zyskuje dostęp do naszych danych. Żeby korzystać z mDokumentów, trzeba założyć profil zaufany, zalogować się na stronie obywatel.gov.pl i podać swój numer telefonu.

Wirtualna rzeczywistość? Gdzie wykorzystałbyś ją najchętniej? Gry komputerowe Kontakt ze znajomymi z Facebooka Podróże Do nauki Nie rozumiem jak to działa Gry komputerowe Kontakt ze znajomymi z Facebooka Podróże Do nauki Nie rozumiem jak to działa dziękujemy za oddanie głosu zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Usługa mDokumenty nie jest rozwiązaniem obowiązkowym, a raczej uzupełniającym. Tego rodzaju dowód osobisty będzie alternatywą np. w sytuacji gdy akurat ktoś zapomni tradycyjnych dokumentów. Plastikowy dowód osobisty nadal będzie niezbędny, by przekroczyć granicę, bo mDokumenty będą działać jedynie na terenie Polski.

Przypomnijmy, że ostatnio MC mogło się pochwalić dużym sukcesem przy umożliwieniu sprawdzania punktów karnych przez internet. Tysiące osób zdecydowały się wówczas na założenie profilu zaufanego. A w kilka dni z usługi skorzystało ponad 170 tys. osób.