Koniec notowań Integera i InPostu na giełdzie. Zaczął się przymusowy wykup

AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup akcji Integer.pl i InPost. W związku z zamiarem wyprowadzenia notowań z giełdy, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja.

Akcje Inpostu i Integera, firm znanych głównie z sieci paczkomatów będą wyprowadzone z giełdy - oficjalnie podano w komunikatach giełdowych. GPW zawiesiła ich notowania od 25 maja.

Ma to związek z ogłoszeniem przymusowego wykupu. W przypadku obu spółek rozpocznie się on 25 maja, a dzień wykupu został ustalony na 29 maja 2017 r.

Pod koniec kwietnia AI Prime Bidco, spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International oraz Rafał Brzoska podali, że w wyniku wezwania na akcje Integera skupili łącznie 92,88 proc. akcji, z czego 62,89 proc. zostało nabyte w wezwaniu, plus akcje należące do Rafała Brzoski.

W InPost po wezwaniu mają razem 92,44 proc. akcji InPostu - 34,44 proc. nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Integer Inwestycje.

Na giełdzie zostało po niewiele ponad 7 proc. akcji obu spółek, co uprawniło inwestorów do ogłoszenia przymusowego wykupu. Ma on dotyczyć 553 259 akcji Integer.pl (7,13 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) oraz 873 996 akcji InPostu (7,56 proc. głosów).

Misja ratunkowa

Grupa Integer pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. W ubiegłym roku strata netto grupy Integer wyniosła 196 mln zł i to tylko licząc działalność kontynuowaną. Ogółem grupa straciła 496 mln zł.

Wyniki netto grupy Integer (tys. zł)





Operacja wezwania do sprzedaży akcji oraz ich przymusowego wykupu od drobnych inwestorów była konieczna do tego, by Rafał Brzoska mógł pozyskać finansowanie od amerykańskiego funduszu. Advent International planuje rozbudować sieć paczkomatów, zwiększyć przepustowość istniejących urządzeń oraz zainwestować w rozwiązania z zakresu IT i działalności operacyjne.

Od kilku miesięcy Rafał Brzoska, którego spółki Integer i InPost były kilka lat temu "gwiazdami" na giełdzie, apelował o sprzedaż papierów na wezwaniu. Twierdził, że pogarszająca się sytuacja pocztowego biznesu może doprowadzić do bankructwa, jeżeli akcjonariusze nie odpowiedzą na wezwanie.

- Okres niepewności co do sytuacji finansowej grupy mamy już za sobą i teraz skupiamy się na przyszłości. Integer.pl stworzył unikalną międzynarodową sieć paczkomatów, a teraz zapewniając niezbędny do rozwoju kapitał i wiedzę chcemy zbudować na niej sukces całej firmy - mówił Peter Nachtnebel, dyrektor Advent International.