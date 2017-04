PIT przez internet to szybszy zwrot podatku. Sprawdź, kiedy dostaniesz nadpłatę w 2017 roku

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Elektroniczne deklaracje cieszą się coraz większą popularnością. W 2017 roku już ponad 5 milionów Polaków złożyło PIT-y przez internet. Nic dziwnego. Rozliczenie online nie tylko pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów, ale także skraca obieg dokumentów w urzędzie. Dzięki temu podatnicy nie zawsze muszą czekać na zwrot podatku aż trzy miesiące.

W tym roku termin na złożenie najpopularniejszych deklaracji podatkowych mija 2 maja. Czasu jest więc jeszcze sporo. Osoby, które spodziewają się zwrotu podatku, powinny jednak pomyśleć o wypełnieniu obowiązku wobec fiskusa z wyprzedzeniem, bo im wcześniej złożą deklarację, tym szybciej dostaną pieniądze. Jeszcze więcej zyskają, jeśli zdecydują się na rozliczenie online.

Zwrot podatku w ciągu trzech miesięcy? Może być wcześniej

Zgodnie z przepisami fiskus ma trzy miesiące na rozliczenie każdego podatnika. W tym samym terminie powinien wypłacić też ewentualny zwrot podatku. Nie zawsze musi to jednak trwać aż tak długo. Liczysz na szybki przelew środków? Możesz wpłynąć na usprawnienie pracy urzędników. Wystarczy wybrać rozliczenie drogą elektroniczną. Skrócenie obiegu dokumentów pomoże szybciej zrealizować wypłatę należności.

Czas na zwrot odlicza się od momentu złożenia PIT-a. Nie warto więc odkładać tej czynności na ostatnią chwilę. Dla elektronicznej deklaracji pod uwagę bierze się datę uzyskania UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru. Na proces realizacji przelewu wpływa także bezbłędne wypełnienie formularza. Jeśli do zeznania wkradnie się błąd, trzeba przygotować korektę. A wtedy odliczanie startuje od nowa.

Warto jednak pamiętać, że w praktyce zdarzają się różne sytuacje. Zwroty są realizowane według kolejności wpływania PIT-ów. Coraz więcej osób korzysta z internetowych aplikacji, dlatego nie wszystkie mogą zostać obsłużone priorytetowo. O faktycznym czasie obsługi podatnika decyduje także liczba czynności związana z danym formularzem, a także obłożenie w konkretnym urzędzie skarbowym.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do pierwszeństwa

O rozliczeniu online w szczególności powinny pamiętać rodziny wielodzietne. Jeśli skorzystają z tej formy, mogą liczyć na specjalne traktowanie - pieniądze otrzymają w ciągu 30 dni od daty wysłania PIT-a. Komu przysługuje skrócony czas oczekiwania na zwrot? Podatnikom, którzy w zeznaniu wykazują ulgę prorodzinną z tytułu wychowania minimum trojga dzieci. W celu zachowania odpowiedniej kolejności, Ministerstwo Finansów monitoruje elektroniczne deklaracje przy użyciu narzędzia informatycznego.

Karta Dużej Rodziny daje też szansę na szybszą wypłatę nadpłaty. Beneficjenci rządowego programu muszą jedynie zawiadomić właściwy urząd skarbowy o posiadaniu takiej karty. Nie muszą jednak wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że odnotują ten fakt w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji. Chodzi o część "Informacje uzupełniające", czyli pole 333 w PIT-36 oraz 141 w PIT-37.

Przelew bezpośrednio na konto? Wypełnij ZAP-3

Wypełniony PIT daje jasną informację - podatnik musi uregulować zobowiązanie względem skarbówki albo otrzyma zwrot podatku. W drugim wypadku fiskus ma obowiązek wypłacić nadpłatę. Powstaje ona w sytuacji, gdy suma zaliczek pobranych przez płatników przewyższa kwotę rocznej należności wobec fiskusa. Pieniądze można otrzymać na miejscu w instytucji podatkowej, pocztą lub przelewem bankowym.

Ta ostatnia forma sprzyja szybszej realizacji płatności zwrotu. Nie jest jednak traktowana przez urzędy jako domyślna. Chcesz otrzymać pieniądze bezpośrednio na konto? Musisz wypełnić specjalny formularz. ZAP-3 to załącznik, który składa się razem z wypełnioną deklaracją podatkową. Co ważne, wystarczy to zrobić tylko raz. Później można tylko aktualizować numery konta lub wskazane dane osobowe.

Urząd skarbowy nie ma żadnej szczególnej informacji o metodzie wypłacania twojego zwrotu? Jeśli nie zgłosisz się po odbiór pieniędzy do instytucji, zwrot zostanie wysłany przekazem pocztowym na adres podany w deklaracji. Nie jest to specjalnie opłacalna forma, zwłaszcza w przypadku dużych kwot. Opłata na Poczcie Polskiej wynosi 5,20 zł, a do tego 1 procent wartości przekazu.

Rozliczenie online. Warto wiedzieć, jak to zrobić

Składanie zeznania podatkowego przez internet to szybka i prosta metoda. Z dostępem do internetu każdy jest w stanie wypełnić PIT bez wychodzenia z domu. Służą do tego rozmaite narzędzia, przede wszystkim: formularze online, programy komputerowe i moduły finansowo-księgowe. Podstawowym rozwiązaniem jest rządowy system e-Deklaracje, umożliwiający skorzystanie z intuicyjnego kreatora dokumentów.

Ta ogólnodostępna aplikacja prowadzi podatnika niemal za rękę. Pozwala na szybką ewidencję i wydruk popularnych deklaracji, a także elektroniczną wysyłkę bezpośrednio do urzędu skarbowego. Nie trzeba sobie nawet zawracać głowy wypełnianiem wszystkich pól. Administracja podatkowa dysponuje informacjami od płatników. W oparciu o dane np. z PIT-11 uzupełnia podstawowe rubryki w formularzach.

Resort finansów stara się uświadamiać Polaków o korzyściach płynących ze składania formularzy online. W tym roku ruszyła kolejna akcja "Szybki PIT", skupiająca uwagę na elektronicznej komunikacji z urzędami skarbowymi. Wydłużone godziny pracy urzędów, dyżury telefoniczne czy stanowiska w galeriach handlowych - to przykłady ułatwień, z których mogą skorzystać podatnicy.

Polacy stają się coraz bardziej skłonni do korzystania z nowych rozwiązań. W 2016 roku złożyli ponad 8,4 mln PIT-ów online. To prawie o milion więcej niż rok wcześniej (7,5 mln w 2015 roku). W tym roku ma być jeszcze lepiej. Do 19 marca 2017 roku do urzędów skarbowych trafiło już ponad 5 mln 60 tys. elektronicznych formularzy.